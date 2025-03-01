麋先生唱一半「五月天阿信來了」！　他登台卻爆粗口：衝X小

記者蔡琛儀／高雄報導

金曲樂團麋先生今（1日）首度站上家鄉高雄巨蛋開唱，演唱會安可時驚喜請到大師兄、五月天阿信助陣，讓全場萬名歌迷幾乎嗨到要暴動，雙方還獻唱了彼此將推出的新單曲〈偶像〉，在高雄巨蛋首度獻唱。

▲麋先生驚喜請到師兄五月天阿信當嘉賓。（圖／相信音樂提供）

阿信首先出場和麋先生共演〈軋車〉後，聖皓興奮說：「今天我們的家人都有來，從小背上樂器要組團，家人都說：『你們是想變成五月天嗎？』我們要跟所有家人說，我們沒有要變成五月天，要變成麋先生跟五月天合唱！」沒想到阿信下一句吐槽：「剛聖皓講這句話聽起來好像會非常感動，但一半感動，一半衝三小？小時候是什麼意思？」讓聖皓連忙表示：「小時候是我們15歲，你18歲時候啦！」

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聖皓也爆料，其實阿信算是他們麋先生的媒人，「我跟喆安在籃球場上彈的第一首歌就是〈聽不到〉，背上電吉他表演的其中一首曲目叫做〈倔強〉。」被阿信虧：「你們是沒別的歌可以唱了嗎？」隨後聖皓又無預警cue阿信一起唱最近頗紅的〈任性〉。

▲麋先生驚喜合體阿信。（圖／相信音樂提供）

阿信坦言，去年麋先生開小巨蛋演唱會，五月天正在大巨蛋為周思齊退休儀式獻唱，「結束後我跟瑪莎跳上車趕去小巨蛋，結果結束了，這故事告訴我們，你們演唱會不要太短！」聖皓笑說：「難怪你們演唱會都四小時。」阿信接著開啟垃圾話模式：「最主要是我們五位都是男生，太短講出去不好聽。」

聖皓說，其實阿信私底下非常害羞，有時他們想講肉麻話，阿信都會微笑低頭不語的跑道，「今天他跑不掉了，謝謝信哥、五月天，不管過去成長階段或是我們的今天，都非常感謝能擁有五月天。」阿信也謙虛說：「講太嚴重了，如果麋先生歌不好聽，他們的創作不吸引人，我覺得有再多五月天，都沒辦法有今天，你們才能完成小巨蛋高雄巨蛋，祝麋先生早日跟各位『小鹿亂撞』（阿信幫麋先生粉絲取的名）一起撞進大巨蛋！」