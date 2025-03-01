IU公開「很瘦仍需減肥」背後原因！曝出道後最大困擾：以前很愛吃

記者劉宛欣／綜合報導

韓劇《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍首次合作，宣布定檔3月7日上線，同齡好友間的合作，讓許多粉絲十分期待。近日兩人一同登上劉在錫的人氣網路節目《只是藉口》宣傳，在節目中，IU聊起了即使身材瘦弱，仍需持續減肥的原因。

▲IU因為每次胖都是胖在臉上，而感到相當困擾。（圖／翻攝自뜬뜬YT）

IU、朴寶劍1日登上了《只是藉口》，被問及「除了工作，會因為什麼事情感到快樂？」時，朴寶劍回答：「過生活是最開心的，吃東西也很開心。我什麼都吃得很開心。」劉在錫好奇他為何吃那麼多卻不會發胖，朴寶劍對此表示：「我喜歡跑步。」拍攝過程中，朴寶劍吃了很多紅豆包子，還笑著說：「還想再吃，但你們忙著聊天。」IU則貼心地說：「我來聊，你就吃吧。」

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▲IU坦言以前很愛吃甜食。（圖／翻攝自뜬뜬YT）

接著，劉在錫也問了IU是否喜歡吃東西，IU回答說：「以前真的很喜歡吃東西，但不知從什麼時候開始，漸漸變得不那麼喜歡了。」劉在錫回憶起過去對IU的印象是圓圓的臉頰，身材向來瘦弱的IU表示：「尤其很愛吃甜的，出道後我總是先胖臉，每次都要為了臉頰肉減肥。」接著補充道：「但不知為何，現在開始不再像以前那樣想吃東西。我的食慾減少了，胃也變小了。」