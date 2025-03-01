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演唱會唱逾200場...張學友竟驚爆欠錢！　親自發聲回應

記者蔡琛儀／綜合報導

63歲的「歌神」張學友近日在各地展開「60+」巡迴演唱會，今年3、4月還要返場台灣，在高雄、台北各舉辦12場演出，其中包括去年他來台時因病延期的三場，截止今天的廣州第二場已經唱了220場，相當驚人。而他昨天在廣州首場說，有聽說有人傳他欠人家錢，「再澄清一次，我真的沒有欠別人錢，真的沒有！」

▲▼ 張學友 。（圖／環球音樂提供）

▲ 張學友目前正在展開巡演。（圖／環球音樂提供）

張學友幽默表示，自己平常就是比較節儉的那種類型，「之前我在網上也看到，有些人看到我穿的那件衣服就說：『那件衣服好像是10年前的吧？』我想跟大家說，我現在穿的衣服，很多都是20幾年前的。」幽默說，代表20幾年前的衣服品質很好，以及他的身材一直保持得很好。

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接著張學友表示，自己真的沒有欠別人錢，「小時候，我媽媽就跟我說：『兒子啊，借錢是很困難的，一定要靠自己努力。』這句話我一直記到現在，所以我其實是很害怕借錢的，不太敢去借錢。」透露之所以開這麼多演唱會，都是為了自己而做，「因為我覺得開心，希望能讓更多喜歡聽我唱歌的朋友，聽到我的歌聲。」

▲▼ 張學友 。（圖／環球音樂提供）

▲ 張學友強調自己沒有欠錢。（圖／環球音樂提供）

事實上，過去張學友在疫情期間曾自曝沒有收入，但卻因此被瞎傳破產、財務危機、老婆羅美薇花掉上億元等，他本人後來還特地澄清：「我看到有人不實傳聞，說我經濟有很大的問題，這是很大的誤解，我有存錢的習慣，所以現在還可以，放心沒問題的。」

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