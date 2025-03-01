劉畊宏回應掉粉「數據是誰算的」　PO對比照…公布3年真實數字

記者陳芊秀／綜合報導

藝人劉畊宏被陸媒分析報導過去一年掉粉854萬，並與知名網紅經紀公司「無憂傳媒」結束合約，改為商務合作模式，引發外界議論。而他昨日（28）親自發文「這數據是誰算的？」並截圖公開掉粉真正的數字。

▲劉畊宏回應掉粉「數據是誰算的」。（圖／翻攝自微博）

劉畊宏質疑掉粉數字，並曬出截圖回應：「我剛看了一下……這3年多我應該已經掉了1189.6萬的粉絲吧！熱搜這數據是誰算的？」截圖顯示他的抖音帳號曾高達7338.1萬人追蹤，另一張截圖則是6148.5萬，減少了1189.6萬。他提醒大眾，自己還是線上免費教大家跳健身操，認為數字背後代表的是許多人生活方式與健康的改變，而非單純的粉絲流失。

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▲劉畊宏曬對比照，帳號最多7338萬人追蹤。（圖／翻攝自微博）

此外，劉畊宏自嘲「最近接連熱搜…挺好的」，重申推廣全民健身的使命不變，並感謝粉絲一路以來的支持。他表示，雖然這條路漫長，但每一步都值得，並提醒大家照顧好自己的健康，才能守護所愛之人。

劉畊宏回應掉粉傳聞後，再度成為熱搜話題，網友輪番留言力挺。有網友表示：「劉教練心態真好，其實這些都不重要，會有一群人一直跟著你的一起動起來，這才是最重要的。」也有人幽默回應：「哈哈哈哈教練親自來辟謠！」更有粉絲深情留言：「畊宏哥，無論多久，我們都一直在，從2015年關注你的，到現在10年了。」此外，有人建議：「誠懇建議劉教練別弄太多花頭，開始階段的教練形式更樸實無華。」還有網友分享自己的趣事：「啊，我甚至一開始買了蛋白粉，想着跳着跳着就自律了，結果蛋白粉過期了我也沒開始。」最後，有人感謝地說：「雖然我不跳操，但非常感激你通過跳操把健康的生活方式帶給人民，希望你越來越好！」這些留言充分展現了粉絲的支持與感激之情。

▲劉畊宏發文。（圖／翻攝自微博）

【劉畊宏微博全文】

報導不實…掉粉854萬？

我剛看了一下…

這三年多我應該已經掉了1189.6萬的粉絲吧！

熱搜這數據是誰算的？

提醒大家，我還是在線免費帶大家跳操喔，

在這數字的背後是許多人生命的改變，

更是開啟了許多人的健康生活方式，

最近接連熱搜…挺好的

推廣全民健身是我的使命，

雖然這條路很長，但每一步都很值得，

謝謝大家的關心，記得…

唯有照顧好自己的健康，才能持續守護你愛的人