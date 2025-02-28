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Ace合作8lak卻「互相放鳥四次」：心情不好就臨時取消

記者蔡琛儀／台北報導

在《聲林之王3》以「北極狼」之姿勇闖前七強的「新生代潮流嘻哈歌手」Ace，推出新歌〈Stuck In My Head〉，這首歌聯手嘻哈新人8lak合作，寫下Ace在成長過程中一段短暫卻難以抹滅的感情經歷，也選在接近3月白色情人節之時應景發行。

▲▼Ace推出2025年全新單曲〈Stuck In My Head〉。（圖／王牌音樂工作室提供）

▲Ace新歌與8lak合作。（圖／王牌音樂工作室提供）

Ace笑說與8lak的合作經歷多次「互相放鳥」：「我們是在一場朋友的演出場合認識的，我們很聊得來，但前後約了要三次要一起做歌，卻因為各種陰錯陽差沒有成功，不是我在台中他在台北，就是講好的時間因為突然下雨了，心情不對臨時取消，大概到了第四次我們終於在錄音室遇到，當下8lak給我聽了一首DEMO，一聽完在當下就靈感乍現，很快就一起完成了這首歌。」

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〈Stuck In My Head〉的誕生，靈感源自Ace一段閃電般的感情經驗，他分享：「那段時間有一個對象。很特別的是，我跟她只認識了幾天就在一起了，雖然我們一、兩個月後就分開，但她卻帶給我很深刻的回憶，到現在回想起來還是開心的。」Ace也發覺原來自己竟然能在這麼短的時間對一個人有如此強烈的好感。

▲▼Ace推出2025年全新單曲〈Stuck In My Head〉。（圖／王牌音樂工作室提供）

▲Ace推出全新單曲〈Stuck In My Head〉。（圖／王牌音樂工作室提供）

為了MV，團隊選在烏來的一棟別墅中拍攝，利用投影、車拍等等攝影技巧，用鏡頭敘事拍出了因為感情而煩惱的少男情懷。回想起當天拍攝，Ace說：「當天其實突發因素很多，例如天氣突然的不好下了大雨，因此臨時選擇雨天備案，感覺好像很不順利，當天包括身心靈都感到很疲憊，原本擔心無法達成心中的期待，但成品我跟8lak都非常滿意。」

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