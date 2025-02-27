鍾漢良近況曝光！狗仔毒舌批「老態盡顯」遭網砲轟：50歲這不好？

記者劉宛欣／綜合報導

香港男星「小太陽」鍾漢良1995年以歌手身分出道，目前已經有30年資歷，後來成功跨足戲劇圈，留下不少亮眼成績，作品《錦心似玉》、《何以笙簫默》等都深受喜愛。近日，他確定加盟《蜜語紀》劇組，中國大陸狗仔江小彥拍到了片場，認為有著「不老男神」封號的鍾漢良，已經開始抵擋不住歲月的流逝，顯出了老態。

▲「小太陽」鍾漢良近日正在拍攝新作。（圖／翻攝自鍾漢良微博）

江小彥27日在微博釋出了片場影片，影片中可以看到《蜜語紀》劇組，他先是稱讚「大美女朱珠一如既往地美麗，氣質十足，和大家互動時有說有笑的，也不怎顯老」，接著就指著一旁的男主角鍾漢良表示「反觀已經50歲的鍾漢良法令紋好明顯，大笑的時候，眼袋和皺紋也比較突出，看起來老了很多，還是保養保養吧」，評論相當毒辣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲狗仔拍到了鍾漢良在片場的模樣。（圖／翻攝自微博）

對此，許多觀眾跳出來為鍾漢良緩頰，留言表示「鍾漢良50歲這狀態還不好啊？身材沒發福，哪裡顯老了？」、「明星拍戲日夜顛倒，能保養成這樣不錯了」、「要不看看你在說什麼，50歲了啊，有法令紋不是很正常嗎？」，但也有人指出「鍾漢良總是以為自己很帥，都這麼老了，還總是演偶像劇男主，其實都該演男主他爹了」。

點我看影片