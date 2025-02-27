記者劉宜庭／綜合報導

《魔物獵人：荒野》經過漫長等待，終於要在2月28日連假正式上線，讓許多玩家摩拳擦掌，準備迎接全新狩獵挑戰。就在新作即將推出前，有著「南半球女王」的網紅周荀（Denka）今（27日）下午發文寫下一個苦惱，意外掀起網友共鳴：「該怎麼樣才能讓朋友覺得我明天放鳥不是因為在玩魔物獵人？」

▲周荀夾在遊戲跟友情之間十分苦惱。（圖／翻攝自Facebook／周荀/DenKa）

文章一開始，周荀感嘆，人到中年，必須慢慢認清很多事情，無論是「開心的、不開心的」、「能做的、不能做的」，甚至是「會不會惹麻煩的」，這些都需要權衡考量，一番言論令外界好奇到底是為什麼而如此苦惱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，周荀文末話鋒一轉，向網友提問：「該怎麼樣才能讓朋友覺得我明天放鳥不是因為在玩《魔物獵人》是因為真的有急事不能到現場，20點在線等，很急。」貼文曝光後，立刻引發魔物獵人粉絲及遊戲玩家的強烈共鳴，更有網友認同表示「可是《魔物獵人》真的很重要…」，她留言回應「真的欸…」。

▲周荀憑著性感外型被封為「南半球女王」。（圖／翻攝自Facebook／周荀/DenKa）

有粉絲建議「再買一組序號拉朋友一起來玩」，周荀無奈表示明天聚會有5個人，至於有網友建議「真正了解你的朋友！！就知道你會因為遊戲而消失啊~所以…就給他用力玩就對了」，她笑回「真的要沒朋友了」。