快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

記者蔡琛儀／台北報導

鼓鼓和女友大元愛情長跑12年，相知相守多年，堪稱演藝圈的模範情侶檔，去年3月他在高雄演唱會上向女友求婚成功，今（27日）終於登記完婚，正式成為夫妻，還曬出一系列甜蜜婚紗照，鼓鼓深情向老婆告白：「幸福就是，時刻有你在身邊。」

▲▼鼓鼓、大元宣布結婚。（圖／翻攝鼓鼓IG）

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小倆口在今天登記結婚，證人之一正是鼓鼓的好兄弟蕭秉治，選在今天登記是因為2月26日是兩人交往12週年紀念日，2月27日是12週年第一天，對他們來說就是好日子。由於求婚到登記至今也近一年，被關心是否也「雙喜臨門」將迎接寶寶到來？對此鼓鼓公司則否認：寶寶還沒有啦！」

鼓鼓全文

我們結婚了

或許這些年很多浪漫時刻是妳的第一次，但在我腦中早已演練了數百次數千次，等待著我將它們一一實現。

幸福就是，時刻有你在身邊。

12年來我們幾乎什麼事都一起，一起領養狗狗，一起送他們當天使，一起承擔失誤，一起互相督促，一起吃一個便當，比賽誰最會夾自助餐，一起迷路，一起感冒，一起面對低潮，一起長皺紋，一起數白髮，享受生命的交織，笑嘆歲月的流逝。

最後還是得說〜

未來的生活依然是幸福不變，唯獨這個〜

哎呀〜真麻煩〜以後都要改口了

好難習慣呀

您好，身邊這位是我老婆「林艾璇」

讓愛為你而璇