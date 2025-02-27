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LIVE／曾智希、陳志強結婚 「婚禮賓客全明星」《ETtoday》直播中

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜，日前兩人雙雙透過社群曬出身穿婚紗及西裝的23秒婚禮預告片，以及一系列婚紗照，其中男方一句「拍婚紗新娘才是重點」閃瞎眾多網友，夫妻倆於今（27）日補辦婚禮，《ETtoday》晚間5點將會直擊小倆口的婚禮現場。

▲女星曾智希在2022年和陳志強結婚。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希、陳志強在27日補辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

曾智希日前曬出一系列婚紗照，把重點都放在她的身上，完全沒把相機的焦點放在陳志強身上，新郎不是被模糊處理就是背對著鏡頭，老公把人生最重要的時刻都放在她的身上，而她看著老公的表情洋溢著滿滿的幸福，還有兩人一起飼養的愛犬「黑秀」一起入鏡，看起來相當甜蜜。而陳志強的一句「拍婚紗新娘才是重點」寵妻宣言也讓許多人看了相當羨慕。

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▲曾智希、陳志強婚紗照公開。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希、陳志強在27日補辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

而曾智希、陳志強27日晚間舉行婚禮，人緣極好的小倆口，邀請的賓客名單也相當華麗，包含陳美鳳、吳宗憲、周遊（阿姑）、謝承均、謝坤達、柯佳嬿、黃尚禾、李千娜、沈玉琳、孫鵬、狄鶯、孫綻、曾國城等，眾星雲集。

▲曾智希、陳志強婚紗照公開。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希、陳志強在27日補辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

《ETtoday》也將在晚間5點開啟直播，直擊曾智希、陳志強小倆口婚禮現場，屆時新人也會出現在攝影機前接受訪問，到場賓客也有機會在鏡頭前公開祝福這一對新人。

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