韓啦啦隊女神遭疑「嘲笑台應援」華裔網紅緩頰！　還原真相：語感不同

記者黃皓瑋／綜合報導

台灣25日擊敗西班牙，取得2026年世界棒球經典賽（WBC）門票，引發民眾狂歡，不過先前舉行的台韓交流賽中，南韓啦啦隊遭質疑「嘲笑、吐槽」台灣女孩的應援動作，也在網路上掀起議論。對此南韓華裔YouTuber「DenQ」，日前為南韓啦啦隊發聲，透露是翻譯錯誤造成語感不同，才會引起誤會。

▲崔洪邏（左一）與睦那京（左二）的對話引發爭議。（圖／翻攝自YouTube／Giants TV）



台灣隊12、13日於台北大巨蛋，與南韓樂天巨人隊舉行交流賽，吸引大批球迷到場觀賽，然而在樂天巨人賽後公開的vlog中，啦啦隊成員崔洪邏（최홍라）於台灣啦啦隊演出時，對隊長睦那京（목나경）表示：「我們那樣的話不是會被罵嗎。」之後2人又指出台灣應援的動作錯誤：「有2位（跳）錯得有點多」、「這位轉了1圈，那位卻轉了2圈」，畫面曝光後引發議論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲崔洪邏與睦那京指出台灣啦啦隊的動作錯誤。（圖／翻攝自YouTube／Giants TV）



DenQ 25日於個人YouTube發佈影片，為引發爭議的片段做出說明，他澄清崔洪邏當時對睦那京說的完整內容是：「我們那樣的話不是會被那京罵嗎。」原來在講求長幼秩序的南韓社會裡，睦那京雖然是樂天巨人啦啦隊的隊長，不過崔洪邏卻比她大了2歲，因此該段對話，其實是她對於年紀較小，平時卻會嚴格糾正隊員動作的睦那京所開的玩笑。

▲崔洪邏、睦那京。（圖／翻攝自IG／eluhwa、neck_na_a）



DenQ坦言其實在韓語的語境中，2人的對話並沒有表現出嘲笑、吐槽的意思，直言：「翻譯只要漏掉幾個字，語感就會完全不同。」也認為如果剪輯師在一開始就剪掉相關內容，避免產生誤會及誤解，可能會是比較好的做法。

▼DenQ完整影片。（影／翻攝自YouTube／DenQ來了）

