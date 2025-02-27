BL劇寡婦請進！空窗期「8部寶藏劇N刷都不夠」 這部第一集就開親

文／潘慧中

我最近是BL劇寡婦，對於比較常看日韓流派的人來說，自從追完《未成年》就寡了快兩個月，不是沒有吸引人的劇情，就是感覺主角沒有CP感，難道BL劇也有淡季嗎（ಥ_ಥ）！走投無路的我決定打開各串流平台的觀看紀錄，重溫2024年看過的劇！！結果好看的依然讓我手腳蜷曲，半途而廢的還是看不完，最後整理出8部寶藏好劇，大尺度和清水劇一次滿足，提供給最近跟我一樣空窗期的BL劇寡婦。

那就從《未成年》說起吧，這部劇最適合一次追完，每集的開頭和結尾都是水無瀨平靜地唸著口白，最後串起來才發現，原來是他耗盡整個青春期寫下的告白，最波濤洶湧的那種，也是他思念蛭川的回聲。從小孩到大人，從校園到社會，從無力承擔責任到勇敢抗衡不幸，不同海域的兩人終於融為一體，從來沒變的是一直在做成年的事！成年後的尺度非常有誠意（⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎）。

▲▼《未成年》。（圖／翻攝自Instagram／dramadiveplus_ytv）



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《聽見向陽之聲》則是一部清水劇，但跟著鏡頭看一個人因為一抹漾起酒窩的微笑而動心；只要想起那個人就會開心到原地小跳步；因爲心疼，眼神瞬間跟著關燈暗下來；擔心那個人可能離去而淚眼汪汪；難過的心情忍到做菜切洋蔥時才宣洩。沒有極其談情說愛、浮誇嘶吼的台詞，全靠演技推動劇情，讓觀眾能很自然地代入主角，跟著悸動、試探、不安以及確認心意後的開懷，這是我覺得這部劇最值得推薦的地方。

▲▼《聽見向陽之聲》。（圖／翻攝自Instagram／doramanext_tx ）



那麼，如果想看很多吻戲、第一集就開親、近距離床戲和哈茲卡西台詞的話，拜託一定要看《第二次戀愛才完美》！拜託去看學長有多會談戀愛（威）！雖然只有6集，但是非常到位地刻畫舊愛再次出現的悸動，進而喚醒年少時的遺憾與誤會，長大成熟的兩人這次決定讓對方看見自己的底牌，成為彼此的鎧甲，攜手面對困境。這也讓劇情不再是簡單的破鏡重圓，而是加入更多成年人之間的拉扯和顧慮。

▲▼《第二次戀愛才完美》。（圖／翻攝自Instagram／koi_nido）



《Perfect Propose》從浩國過著自己不是很滿意的生活講起。上班時覺得人生無望，下班也不是很快樂。他的人生卡在一個尷尬的地方，不值得往後走，也不知道往前有什麼，直到幼時曾向他求婚的男孩甲斐出現了。一個用溫柔撫慰了對方紛亂的心，一個用美食療癒了對方工作所遇到的不順心，兩人像是彼此黑暗間的一束光。雖然編劇用了很大的篇幅描寫他們在困頓中的掙扎，但也因此凸顯能一起吃飯、一起採收在陽台種下的番茄、休假日一起賴床的那些時光有多麽珍貴。

▲▼《Perfect Propose》。（圖／翻攝自Instagram／propose_drama）



《如寶物般的玻璃珠》第7集！我話就說到這裡！！第一次看到那幕我尖叫到倒在床上！！！在這篇片單中，這部是少數放鬆看就好的劇，畢竟故事是由大進有次半夜在路邊哭泣（？）受到寶的安慰，接著因忘不了這份恩情決定考進同大學（？）說起的，喜歡玻璃珠的寶學長則是因為大進的眼睛水汪汪像玻璃珠而開始動心（？）。聽起來都好不合理。如果要認真說的話，這算是一部大進探索愛情的成長史，只是他會一直用很軟的哭腔認真問「我對學長的這種感覺到底是什麼樣的喜歡呢」、「為什麼學長要對我這麼溫柔呢」，這些話放在現實生活中不就是小婊子嗎？！但看到高冷學長一步步被制約、回家看不到大進的身影會想念、半夜因為想見而去大進家著急按門鈴的模樣，全部都讓人很想尖叫！！推薦給少女心的姐妹們（⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎）。

▲▼《如寶物般的玻璃珠》。（圖／翻攝自Instagram／takara_no_vidro）



唯二韓劇其實是《大都市的愛情法》和《解開跆拳道的詛咒 》。《大都市的愛情法》用八集講男主角高煐的四段感情，反覆扮演著關係中的加害者和被害者，四段愛都戲劇性般的開始，卻一律相似的結束。沒有新鮮感，就不好玩了。直到最終兩集，編劇大筆一揮，拿高煐的新感情來祭悼和前任物是人非的回憶，最美好的愛情開始於結束之後，殘酷得十分精彩。

▲《大都市的愛情法》。（圖／翻攝自Instagram／nam_yoonsu）



《解開跆拳道的詛咒 》從道輝習慣用暴力說話的父親為圓心，輻射出一道道詛咒，反覆重考的詛咒、愛人被迫離開的詛咒、不相信值得被愛的詛咒、人生別無選擇的詛咒，就這麼給自己堆起一道道圍牆，直到一場葬禮，一次重逢，初戀周英溫柔地搬下一塊塊磚頭，道輝終於明白這些名為詛咒的城牆是虛幻的，現實是他可以走出來，選擇更坦蕩的人生。

▲▼《解開跆拳道的詛咒 》。（圖／翻攝自Instagram／heavenly.tv）



最後，我2024年私心最愛的BL劇就是《25時, 赤坂見 》。現實場景和劇中劇《白日夢》交織延續羽山和白崎大學時期未完的故事， 入夢、遊夢、出夢、夢醒，假戲真做，清醒卻淪陷，真實世界與虛構劇情的感情線同步推進，第7集視角轉換更是完整了架構。原來他始終是他生命中的春風，吹開了層層遮蓋在他身上的掩飾，他小心翼翼向他邁出的每一小步，都是走向真正的自己的一大步；也是他，教會了他什麼是喜歡。認真好看到最後一集，直到最後一秒都讓人意猶未盡的好劇。

▲▼《25時, 赤坂見 》。（圖／翻攝自Instagram／25ji_akasakade）



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