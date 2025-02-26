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白冰冰《誠懇逗陣》素顏上陣　被敲碗拍泡澡自認太搞笑

記者葉文正／台北報導

白冰冰向年輕人看齊，自製Youtube節目《誠懇逗陣》，最新內容帶粉絲看「冰冰姐的一天」，直擊民視《超級冰冰Show》拍攝現場，她不但素顏上陣，還看到她親力親為的一面，連化妝時間都不放過，身兼主持人和製作人的她乾脆把化妝台就放在攝影裡，邊化妝邊監看彩排，從早上10點忙到凌晨1點，依然活力滿滿。

▲白冰冰素顏出現在民視廣場開始冰冰姐的一天。（圖／長興影視）

▲白冰冰素顏出現在民視廣場開始冰冰姐的一天。（圖／長興影視）

白冰冰出生於貧困的礦工家庭，父母無暇照顧她，她從小就要打工賺錢、幫忙照顧弟妹，19歲更獨自闖蕩演藝圈，出道52年，今年將邁入古稀之年(70歲)，很多人在她這個年紀都選擇退休養老，但白冰冰卻勇於挑戰，還自製《誠懇逗陣》，成了最年長的Youtuber，節目點擊不錯，為白冰冰奠定網路節目基礎。

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▲白冰冰素顏出現在民視廣場開始冰冰姐的一天。（圖／長興影視）

▲白冰冰親自盯彩排。（圖／長興影視）

白冰冰決定帶大家看看她錄民視《超級冰冰Show》的一天，她早上10點素顏就出現在民視大廳，雖然有著自己專屬的化妝間，但身兼製作人的她不放過每一分每一秒，特別在攝影棚安排自己專屬的化妝台，邊化妝邊吃便當，一邊監看彩排，覺得不好的地方馬上提出改進。她說：「彩排時有問題馬上提出來，避免正式錄影時重來，浪費時間。」白冰冰也特別照顧新人，錄影時只要他們表演不好，也會隨時喊卡，讓他們有更好的表現。

▲白冰冰素顏出現在民視廣場開始冰冰姐的一天。（圖／長興影視）

▲白冰冰敬業精神令人佩服。（圖／長興影視）

白冰冰不只對節目內容有要求，對藝人的妝髮也很要求，空檔也會到梳化間關心大家，同時也展開「碎碎念模式」，先是提醒鄭詠心要跟明亮合唱，妝容和服裝至少要年輕10歲。遇到在《春天後母心》飾演她孫子的王中平噓寒問暖外，同時也不忘製作人職責，邀請王中平帶著老婆、女兒一起上節目。

白冰冰活力無限，讓人不免好奇問她「冰冰姐不累嗎？」她笑說：「我又不是超人，怎麼可能不累，只是在工作中我一定保持滿滿戰力，等到回家後卸妝、泡澡才會顯現出累的一面。」小編笑問：「能拍冰冰姐泡澡嗎？」白冰冰忙搖手說：「之前去日本旅遊，在房間泡溫泉，結果直播之後，到現在還在瘋傳我泡澡『只有今天限定』的影片，實在太搞笑了！」

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