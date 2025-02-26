49歲林書煒罕見「穿上泳裝」曬池邊美照！　狂讚老公拍照進步神速

記者顧齊祐／綜合報導

49歲前主播林書煒和資深媒體人兼作家蔡詩萍結婚超過20年，育有1位女兒，一家人幸福甜蜜。近日，他們前往日本沖繩旅遊，林書煒也罕見地在社群平台曬出了身穿泳裝的美照，還笑說老公的拍照技術有大大進步，已經快成為攝影達人了。

▲林書煒一家人近日前往沖繩旅遊。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）



林書煒24日在Facebook分享了一系列全家人出遊的照片，其中包括她穿著泳衣坐在民宿泳池的美照，畫面裡，她將一頭深色長髮盤了起來，頭上頂著一副深色太陽眼鏡，身上穿著有白色斑點的深藍色連身泳衣，秀出了纖細的手臂線條，與修長美腿，坐在池邊享受陽光的沐浴，實在很難想像她的真實年紀。

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▲林書煒坐在池邊，大秀好身材。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）



林書煒也配文寫道「我很愛幫老公拍照，但總很不安於老公幫我拍照，但此行，老公的拍照技術突飛猛進，已經從拍照黑洞，快進化成攝影達人了，老婆合十感恩」。最後也開心表示很期待下一次的全家小旅行。

▲林書煒大讚老公拍照技術突飛猛進。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）



貼文曝光後，網友也紛紛留言大讚蔡詩萍的拍照技術，說道「蔡大哥都有偷偷在練」、「好的攝影技術為夫妻感情加分」、「蔡大哥這次完全專業攝影」、「老公開啟攝影功能進化版本，太厲害了」、「詩萍大哥又要斜槓人生了嗎」。

▲林書煒笑說老公「快進化成攝影達人」。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）