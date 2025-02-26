林葉亭上週送走父親！帥兒邱以太首露面　曝現狀：多陪媽媽、外婆

記者蕭采薇／台北報導

青春電影《夜校女生》26日舉辦首映會，包括導演莊景燊，項婕如、陳姸霏、邱以太、季芹以及涂善存等主要演員都到齊。男主角邱以太是藝人林葉亭的兒子，這也是他外公過世後首度公開露面。邱以太表示：「媽媽很好，家裡的事都很好，最近就是多陪媽媽跟外婆，謝謝關心。」

▲《夜校女生》首映會（左起）陳姸霏、邱以太、項婕如。（圖／興揚電影提供）

林葉亭父親上週舉辦告別式，完成了外公的後事，邱以太26日歸隊為《夜校女生》宣傳。電影敘述青春故事，親情戲也是一大看點。邱以太形容自己從小就很叛逆，曾對媽媽林葉亭說出很情緒性的話，「但我媽是人很好的媽媽，不會大聲講回來。」

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▲《夜校女生》季芹飾演媽媽，戲外家人也已經看過電影。（圖／興揚電影提供）

林葉亭還會先主動傳訊息向兒子示弱，「慢慢長大後我會先道歉，我上高中才意識到這件事情，因為在美國讀書開始想家了。」林葉亭看了片中季芹和陳姸霏母女吵架到片段，也認為很像他們母子間的相處。季芹則透露王仁甫已看過電影了，季芹笑回：「他給的評價也很高，非常支持我多拍點戲。」

▲《夜校女生》涂善存飾演關鍵角色。（圖／興揚電影提供）

他在片中飾演高材生，被項婕如、陳姸霏這對閨蜜同時喜歡。提到電影終於要上映，陳姸霏直呼緊張，項婕如則表示很期待，涂善存則回憶自己高中時是體保生，「片中那種認同感在每個時代都適合。」《夜校女生》將於2月27日全台上映。