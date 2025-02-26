鬼鬼未婚無預警生女　前男友禾浩辰被虧「射程很遠」

▲鬼鬼今年1月驚喜宣布生女，升格新手媽媽，前男友禾浩辰今出席活動被問此事時，否認知情，表示兩人分手後沒有特別聯絡。（圖／CTWANT）

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吳映潔（鬼鬼）今年1月驚喜宣布生女，升格新手媽媽，今（26）日鬼鬼前男友禾浩辰和胡宇威、蔡凡熙、蔡昌憲、苗可麗等人一同出席《我們這一攤2》上檔記者會，被問此事他低調回應：「沒有特別聯絡。」

鬼鬼自去年6月出席活動後，就鮮少出現公開活動，未料消失整整半年後，在今年1月10日無預警宣布產女喜訊，隨後又自曝沒有結婚，消息一出震驚各界。

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禾浩辰表示自己也是看到新聞才知道鬼鬼生女的消息，跟大家一樣相當驚訝，更否認自己是孩子生父，一旁的苗可麗則打趣表示：「你（指禾浩辰）射程很遠耶！」幽默發言讓全場笑翻。而蔡昌憲也說：「我也蠻好奇的，但不敢問哈哈。」

▲禾浩辰（左起）、蔡昌憲、苗可麗、胡宇威、蔡凡熙等人一同出席《我們這一攤2》上檔記者會。（圖／CTWANT）

《我們這一攤2》將於3月1日起每周六晚間10點，於三立台灣台首播，華視主頻於 3月8日起每周六晚上8點播出，馬來西亞八度空間頻道 3月15日起每周六晚上9點播出。

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