李威昔表明「看不慣欺負人的人」　20年後捲精舍命案片段好諷刺

記者蔡宜芳／綜合報導

44歲藝人李威（本名李翊瑋）捲入台北市精舍殺人命案，和妻子在24日轉為傷害致死案被告，當日交保離開地檢署。消息傳開後，李威涉案一事讓外界感到十分震驚，而他20年前在節目中的發言也被挖出討論。

▲李威夫妻在24日交保。（圖／記者黃宥寧攝）

李威2005年參加節目《康熙來了》時，表示自己是個講理的人，被蔡康永問到「如果在學校被別人挑釁會如何」，他說：「我最看不慣的就是刻意欺負別人的人，我最不喜歡的就是那種人，會刻意去欺負別人，那那種我就不會客氣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李威曾說自己是有正義感的人。（圖／翻攝自YouTube／康熙好經典）

李威也提到，如果對方想打架，自己就會奉陪，「我們是會打架的人，到現在還是都會打架的。」表示絕對不會跟挑釁的人講道理，「我會打完再跟你講道理，打完再叫你認錯。」

▲李威坦言自己會為了親友打架。（圖／翻攝自YouTube／康熙好經典）

至於曾因在外起衝突、打架鬧上新聞版面，李威則解釋說：「通常都是過度渲染啦，那當然一定有爭執，但是通常都是被過度渲染過後。因為其實我真的是一個講理的人，如果說我理虧，或是我不對的話，我絕對不會去跟人家有一些爭執。」如今，李威捲入精舍殺人案，還涉嫌教唆串證，從證人轉為被告，昔日的節目片段被挖出後，也讓網友覺得倍感諷刺。