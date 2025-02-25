佩甄羞喊「偷情好刺激」與她親密嘟嘴！　警告老公：你不要看

記者顧齊祐／綜合報導

女星李佩甄與醫師老公王祚軒結婚多年，育有一對兒女，夫妻感情甜蜜，經常在社群平台上分享生活點滴。不過近日佩甄卻上傳了與其他人嘟嘴的親密合照，還標註老公笑說「你不要看喔」。

▲李佩甄與老公感情甜蜜，經常在社群平台放閃。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）



佩甄昨（24）日晚上在Instagram轉發一則限時動態，畫面中她與藝人小禎（胡盈禎）出現在KTV的大廳，準備進入包廂，並配文寫道「沒想到第一次偷情，居然獻給你，好刺激」。接著透露，兩人原本是在家裡聊天，不過越聊越傷心，於是決定要出門唱歌發洩。

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▲佩甄羞喊第一次偷情好刺激。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）



佩甄接著發布了與小禎嘟嘴的親密照，並表示是「一輩子的好姊妹」。小禎隨後也轉發該則動態，開玩笑地說「有時候就是我跟你……I love you forever，趕快跟老王離婚」，佩甄則標註了老公王祚軒，笑說「你不要看喔」。

▲佩甄笑說老公不要看。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）



李佩甄去年（2024）曾在節目《金牌大健諜》中坦言，婚姻一度陷入危機。她表示，由於老公工作繁忙，常常忽略家庭，她經常一個人吃飯、一個人睡覺，感到相當沒有安全感，但這些委屈只能自己吞下。幸好雙方經過磨合和溝通，最終成功和好。