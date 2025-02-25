ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

佩甄羞喊「偷情好刺激」與她親密嘟嘴！　警告老公：你不要看

記者顧齊祐／綜合報導

女星李佩甄與醫師老公王祚軒結婚多年，育有一對兒女，夫妻感情甜蜜，經常在社群平台上分享生活點滴。不過近日佩甄卻上傳了與其他人嘟嘴的親密合照，還標註老公笑說「你不要看喔」。

▲李佩甄與老公感情甜蜜，經常在社群平台放閃。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）

▲李佩甄與老公感情甜蜜，經常在社群平台放閃。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）

佩甄昨（24）日晚上在Instagram轉發一則限時動態，畫面中她與藝人小禎（胡盈禎）出現在KTV的大廳，準備進入包廂，並配文寫道「沒想到第一次偷情，居然獻給你，好刺激」。接著透露，兩人原本是在家裡聊天，不過越聊越傷心，於是決定要出門唱歌發洩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲佩甄羞喊第一次偷情好刺激。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）

▲佩甄羞喊第一次偷情好刺激。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）

佩甄接著發布了與小禎嘟嘴的親密照，並表示是「一輩子的好姊妹」。小禎隨後也轉發該則動態，開玩笑地說「有時候就是我跟你……I love you forever，趕快跟老王離婚」，佩甄則標註了老公王祚軒，笑說「你不要看喔」。

▲佩甄笑說老公不要看。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）

▲佩甄笑說老公不要看。（圖／翻攝自Instagram／sleepyjane415）

李佩甄去年（2024）曾在節目《金牌大健諜》中坦言，婚姻一度陷入危機。她表示，由於老公工作繁忙，常常忽略家庭，她經常一個人吃飯、一個人睡覺，感到相當沒有安全感，但這些委屈只能自己吞下。幸好雙方經過磨合和溝通，最終成功和好。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

推薦閱讀

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光　兩人恐面臨刑法

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　新婚3個月妻氣到發抖：第3次了

港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　新婚3個月妻氣到發抖：第3次了

BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

快訊／綜藝天王胡瓜緊急入院吊點滴　綜藝大集合明日錄影與否揭曉

快訊／綜藝天王胡瓜緊急入院吊點滴　綜藝大集合明日錄影與否揭曉

NONO出庭2小時「鬆口提一請求」吹哨者怒了！開罵：真不是男人

NONO出庭2小時「鬆口提一請求」吹哨者怒了！開罵：真不是男人

大S棄樹葬傳「找墓地立雕像」供追思　王偉忠認變瘦…聞訊回應了

大S棄樹葬傳「找墓地立雕像」供追思　王偉忠認變瘦…聞訊回應了

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

「最美MC」證實不當台鋼團長了！被控3罪狀嚇到 鄭重道歉：我自以為是

「最美MC」證實不當台鋼團長了！被控3罪狀嚇到 鄭重道歉：我自以為是

坐副駕「光腳丫翹儀表板」全被拍！仔細一看…是《天之驕女》女星

坐副駕「光腳丫翹儀表板」全被拍！仔細一看…是《天之驕女》女星

范瑋琪遭控「害死大S」怒提告　女兒歸寧宴成風波…王偉忠嚴肅發聲

范瑋琪遭控「害死大S」怒提告　女兒歸寧宴成風波…王偉忠嚴肅發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光　兩人恐面臨刑法

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　新婚3個月妻氣到發抖：第3次了

BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

快訊／綜藝天王胡瓜緊急入院吊點滴　綜藝大集合明日錄影與否揭曉

NONO出庭2小時「鬆口提一請求」吹哨者怒了！開罵：真不是男人

大S棄樹葬傳「找墓地立雕像」供追思　王偉忠認變瘦…聞訊回應了

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

「最美MC」證實不當台鋼團長了！被控3罪狀嚇到 鄭重道歉：我自以為是

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

佩甄, 小禎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《黑白大廚》拿坡里黑手黨悲痛發文！　「下機才知父過世」沒法返韓
  2. 男神李帝勳回歸了！　洩「整頭白髮」震撼造型...原因曝
  3. 何如芸喪父一年「開車停路邊大哭」　悲嘆：心中某塊角落遺失了
  4. 《孤獨的美食家》松重豐倒數來台　中文告白：想念台灣美食
  5. 佩甄羞喊「偷情好刺激」與她親密嘟嘴！　警告老公：你不要看
  6. 人氣漫畫家挺6月肚「起床腰爆痛」　孕期困擾全說了：媽媽真偉大！
  7. 何超儀領軍眾星英國開唱　老公陳子聰成功抗病魔復出
  8. 藍心湄自拍張嘴「門牙缺一顆」！　2天前才上舞台哀號：爆痛啊
  9. 小優昔「得罪朋友遭排擠」　挨酸私下穿衣品味差
  10. 朱琦郁曝曾被主管騷擾「雙手捧臉問三圍」！　開價5萬求包養

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366