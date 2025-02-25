布萊德彼特顏值巔峰再登大銀幕！大衛芬奇經典《火線追緝令》重映

記者黃庠棻／台北報導

由金獎名導大衛芬奇執導的犯罪電影經典之作《火線追緝令》，當年上映即震撼全球影壇。片中布萊德彼特飾演正義感爆棚的火爆警探，帥氣逼人的形象深植人心，與葛妮絲派特洛的精湛對手戲更是擦出愛火，兩人戲外也因此展開一段戀情，成為影壇佳話。

▲布萊德彼特主演經典片《火線追緝令》重映。（圖／華納兄弟電影提供）

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本片以《聖經》中的「七宗罪」為靈感，兩位性格迥異的警探搭檔聯手追查一連串駭人聽聞的兇殺案，每起案件現場都留下對應七宗罪的線索，挑戰人性道德底線，引發觀眾強烈震撼與深刻反思。今年適逢上映30週年，首度推出4K修復版及IMAX規格，讓觀眾得以在大銀幕體驗震撼劇情。

▲布萊德彼特主演經典片《火線追緝令》重映。（圖／華納兄弟電影提供）

《火線追緝令》不僅讓大衛芬奇一舉成名，更奠定其影壇大師地位，後續推出《鬥陣俱樂部》、《社群網戰》、《班傑明的奇幻旅程》、《控制》等多部膾炙人口的經典作品。

▲布萊德彼特主演經典片《火線追緝令》重映。（圖／華納兄弟電影提供）

大衛芬奇在《火線追緝令》中，以獨特的敘事風格和精湛的氣氛營造技巧，將城市的頹廢與陰鬱氛圍完美呈現，搭配接連發生的殘酷命案，讓觀眾彷彿身歷其境，感受到一股令人窒息的壓迫感。而電影那令人回味無窮的震撼結局，更留給觀眾無限的想像空間，使本片榮獲各大媒體評選為影史百大佳片，並長期位居IMDb影史最高評分電影前20名，絕對是影迷們不容錯過的必看經典。

▲布萊德彼特主演經典片《火線追緝令》重映。（圖／華納兄弟電影提供）

《火線追緝令》4K數位修復版 將於2月27日(週四) 2D · IMAX 同步上映。

▲布萊德彼特主演經典片《火線追緝令》重映。（圖／華納兄弟電影提供）