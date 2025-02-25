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2025最狂卡司國片！　張孝全演棒球教練「1打12」當爸板臉孔訓話

記者黃庠棻／台北報導

犯罪動作電影《器子》定檔4月11日全台上映，男主角張孝全飾演「最強老爸」，展開一連串殘暴驚悚的復仇反擊。故事前段，張孝全更是首度以棒球教練的模樣登場，帶領12名少年球員操練。要同時招架一群孩子兵，張孝全笑說自己如今也有小孩，很快玩混熟沒隔閡。

▲張孝全在《器子》飾演棒球教練。（圖／華映娛樂提供）

▲張孝全在《器子》飾演棒球教練。（圖／華映娛樂提供）

不過開拍後，張孝全發現孩子們偶爾會不在狀況內，發現孩子們還在玩之後，他就會板起臉喊話，笑說「兇的時候也是蠻兇的，應該蠻像教練的！」

強大卡司電影《器子》日前釋出前導預告，短短2周已累積近100萬次觀看，大批網友紛紛興奮留言「就愛這種暴力復仇」、「題材走向國際議題」，更多影迷哀嚎預告太短，期待再看到更多。

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▲張孝全在《器子》飾演棒球教練。（圖／華映娛樂提供）

▲張孝全在《器子》飾演棒球教練。（圖／華映娛樂提供）

預告中，張孝全彷彿特務上身，打鬥動作爽快，更大量使出殘忍刑求技倆，看來凶狠冷酷。不過，他在片中其實還有另一個溫柔面向。劇情開始，他是位棒球教練，身穿運動服，掛著哨子上陣，領跑操場、揮棒打擊，架勢十足，散發勇猛頑強的威力；但這位教練平時又很親切和善，會在過年過節自掏腰包陪伴大夥團聚吃好料，簡直是「暖男教練」。

▲張孝全在《器子》飾演棒球教練。（圖／華映娛樂提供）

▲張孝全在《器子》飾演棒球教練。（圖／華映娛樂提供）
張孝全訓練12名小球員打棒球，休息時熱絡嘻笑，教課時又會板起臉孔訓話，笑說「要是早幾年，可能怕不知道怎麼面對一群小孩，但我現在也有孩子，跟他們的互動自然就蠻好的，開拍之前還會一起玩；但是開拍後，偶爾還有幾個還在玩鬧的，我就會大聲一點『好了，在幹嘛！』、『趕快練習！』」

▲張孝全在《器子》飾演棒球教練。（圖／華映娛樂提供）

▲張孝全在《器子》飾演棒球教練。（圖／華映娛樂提供）

《器子》故事描述張孝全飾演的張其茂，身為少年棒球教練，女兒在三個月大時疑似被販嬰集團偷走，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄。含冤出獄後，他查出兇手竟是活摘器官集團，女兒當年被鎖定成非法取走心臟的「器子」，滿腹悲憤的他，決心展開以暴制暴的復仇行動。

▲張孝全在《器子》飾演棒球教練。（圖／華映娛樂提供）

▲張孝全在《器子》飾演棒球教練。（圖／華映娛樂提供）

本片由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春主演，加上「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵，以及黃健瑋、尹昭德、游安順、于子育、李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）、謝承均、程雅晨、潘君侖、黃禮豐、游書庭、吳承洋、吳翔震、王中皇等演員助陣，堪稱2025卡司最壯大亮眼的台灣電影。

▲張孝全在《器子》飾演棒球教練。（圖／華映娛樂提供）

▲張孝全在《器子》飾演棒球教練。（圖／華映娛樂提供）

《器子》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、中環國際、星泰國際、大慕可可、艾迪昇傳播、轅年視覺創意、三皇生物科技、有戲娛樂、台灣大哥大My Video、鏡文學、凡宇興業共同投資出品。華映娛樂製作發行，定檔4月11日全台上映。

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