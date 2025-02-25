丁文淇遺失SD記憶卡「懸賞2萬求助」！　焦急反覆搜尋街道

記者劉宜庭／綜合報導

女星丁文淇昨（24日）深夜在社群平台發文透露，自己遺失了SD記憶卡，並懸賞2萬元求助網友協尋。她表示，這張記憶卡對她而言意義非凡，裡面存有工作照片、孩子這三年的生活紀錄，以及全家幾次旅行的珍貴回憶，讓她十分焦急。

▲丁文淇遺失SD記憶卡發文求助網友。（圖／翻攝自丁文淇IG）

根據丁文淇的描述，記憶卡可能於2月23日下午至傍晚之間遺失，主要活動範圍包括台北市內湖康寧路及信義區永吉路。她昨天已經反覆在曾經過的地方搜尋，但仍然未能找回。她也特別提到，遺失的記憶卡小小的、不太起眼，當時是與讀卡機連在一起的，若有好心人發現相似物品，希望能盡快聯繫她。

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▲丁文淇與林宥嘉遇有一對兒女。（圖／翻攝自丁文淇IG）

丁文淇進一步說明，記憶卡內的第一張照片為兩名孩子在窗邊作畫的畫面，希望若有人撿到記憶卡並打開查看，能以這張照片作為辨識標誌。此外，她也提供聯絡方式，請拾獲者可直接私訊她的IG帳號，並懇請社群幫忙轉發，讓更多人協助搜尋。

▲丁文淇相當苦惱。（圖／翻攝自丁文淇IG）



除了懸賞公告，丁文淇今下午再度發文，詢問MacBook是否能查詢移除磁碟的時間紀錄，以便進一步釐清記憶卡可能遺失的確切時間與地點。她試遍了各種方法，包括搜尋家中所有角落，仍然無法找到，「如果有打擾到附近店家很不好意思，目前完全沒有頭緒真的好苦惱。」消息一出，許多網友紛紛協助轉發、希望能幫助她找回這些珍貴的回憶。