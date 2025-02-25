記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手黃敏浩（音譯，황민호）年僅12歲，剛升上小學六年級，近日在節目《早晨庭院—週二嘉賓席》中單獨出演，分享自己的新家與音樂生活，並透露近期剛搬進獨棟住宅，其中4樓被打造成音樂工作室，讓他能夠隨時練習長鼓與音樂創作，享受沉浸在音樂中的樂趣。

▲黃敏浩年僅12歲就很有歌手風範。（圖／翻攝自韓網）

黃敏浩表示，自從搬進新家後，音樂練習變得更加自由，每天早上醒來，第一件事就是去4樓工作室練習長鼓，甚至經常忘記吃飯，直到媽媽提醒才會停下來用餐。他笑著說：「現在每天早上醒來，就會自動去打長鼓。」

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此外，黃敏浩也分享了自己學習長鼓的契機，原本希望能在舞台上演奏一項樂器，因此詢問哥哥的建議，最後選擇了長鼓。透過觀看「長鼓之神」朴徐鎮（音譯）的影片自學，逐漸愛上這項樂器，不僅感受到敲擊的樂趣，也認為這是紓解壓力的方式：「長鼓的敲擊感特別爽快，讓我覺得很開心，也能釋放壓力。」

除了音樂訓練，黃敏浩對學業也相當重視，目前正在學習日語，並報名論述補習班，希望能夠提升口才，在節目中表達得更加流暢：「我希望自己能夠在節目上表達得更好，最近開始上論述補習班，同時也在學日語，學校課業我也有認真跟上。」

近期，黃敏浩還參與了MBN音樂競賽節目《現役歌王2》，並獲得高度關注。雖然在節目中遇到壓力，但他以學習的心態參加，「節目裡都是韓國現役頂級歌手，我沒有抱太大期待，而是以學習的心態去參加。」不過，他在團隊比賽中拿下MVP，但接下來的個人表演卻意外成績墊底，讓他產生了不小壓力：「當時我希望能為哥哥和叔叔們爭光，反而讓自己變得更緊張。」