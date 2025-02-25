快訊／綜藝天王胡瓜緊急入院吊點滴　綜藝大集合明日錄影與否揭曉

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜日前領銜完成「鑽石舞台之夜」的盛大演出，集合了任賢齊、藍心湄、陳美鳳與歐漢聲、康康等卡司演出，但胡瓜今天卻在臉書貼出吊點滴照片，顯示身體有恙，胡瓜演出時就表示，之前已經完全沒有聲音，打完針之後硬上，一定要讓觀眾看到完美演出。

▲鑽石舞台之夜演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

由綜藝天王胡瓜領軍製作統籌的「鑽石舞台之夜」演唱會，上周六日兩天在台北流行音樂中心開唱，除了胡瓜搭檔主持康康、歐漢聲，以及參加演出的歌手包括陳美鳳、天王任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、OZONE與鍾采穎等，共17組歌手，陣容相當豪華。

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▲胡瓜入院吊點滴。（圖／翻攝胡瓜臉書）

但胡瓜表示，過年前就生病了，演唱會真的是打了好幾針才上陣，加上明天又要《綜藝大集合》錄影，要趕快讓身體好轉才能跟鄉親見面，65歲的他真的有點體力不支，趕緊到醫院補充能量。

▲藍心湄於鑽石舞台之夜演唱會演出。（圖／記者林敬旻攝）

胡瓜妻子丁柔安說，瓜哥只是補充體力，因為演唱會要非常用心，表演完很虛，吊完點滴可能會比較有體力，他過年前就是有感冒，身體沒有補充營養，都在彩排，直接打針補充體力，出外景再接再厲不會缺席。