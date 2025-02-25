記者張筱涵／綜合報導

韓星全真㥠（전진서）曾在《夫婦的世界》中飾演金喜愛兒子李俊英，今（25日）傳來好消息，今年18歲的他正式和Peak J娛樂簽訂專屬合約，將以成人演員身份展開全新演藝旅程，持續累積演技實力。

▲全真㥠曾在《夫婦的世界》飾演金喜愛的兒子李俊英。（圖／翻攝自韓網）



Peak J娛樂24日宣布簽約消息，並表示：「全真㥠自童星時期便累積豐富演技經驗，擁有對表演的熱情與卓越的專注力，他是一位潛力無限的演員，我們將全力支持他挑戰多樣角色，幫助他在演藝圈站穩腳步。」

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全真㥠6歲透過《不能沒有你的生活》出道，隨後在《繼承者們》與《藍色海洋的傳說》中飾演李敏鎬的童年時期，以及《陽光先生》中李炳憲的少年時期，憑藉精湛演技累積高人氣。

▲全真㥠簽約Peak J。（圖／翻攝自Instagram／peakj.official）



尤其在《陽光先生》中對劉鎮崔（李炳憲 飾）童年時期的細膩詮釋廣受好評；2020年更於話題劇《夫婦的世界》中飾演金喜愛的兒子李俊英，憑藉真摯情感演技備受矚目，被譽為新一代實力派演員。

全真㥠近日更成功考取中央大學公演影像創作學部（戲劇、表演專業），即將成為2025年新生，他計畫在大學學業與演藝事業間取得平衡，透過更深層的表演學習，打造屬於自己的作品履歷。同時，此次簽約發布全新個人資料照，展現成熟穩重的氛圍與深邃眼神，擺脫童星時期的青澀形象，為未來的演員之路做好準備。

▲全真㥠展現成熟形象。（圖／翻攝自Instagram／peakj.official）

Peak J娛樂強調：「這次簽約標誌著全鎮瑞正式邁向成人演員的新階段，他將透過更多元的角色與觀眾見面，並以真誠與挑戰精神，鞏固他作為新一代演技派演員的地位。」