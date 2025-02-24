47歲女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）在1月底到日本過年時，不幸因流感併發肺炎去世，消息讓各界感到惋惜。而香港女星李珊珊近日登上網路節目時，就提到自己在1月罹患和大S一模一樣的病，還一度因病房爆滿，無法轉入加護病房。

▲大S因流感併發肺炎，於2日去世。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

在《叔叔的愛》21日更新的影片中，李珊珊提到自己原本要於1月3日開直播，沒想到當天竟發高燒到39.6度。她本來想堅持去做直播，但被搭檔主持勸阻，她也就乖乖聽話去醫院。

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李珊珊說，她住院第一天就已經失去自理能力，「本來想去洗手間都去不了，結果自己就在床上解決了。」到了第二天，病情急轉直下，血液含氧量直接降到83，還併發肺炎。她透露，本想轉入加護病房，怎料病床全滿，醫生只好趕快調來機器協助她調高血液含氧量。

▲李珊珊1月初同樣因流感併發肺炎。（圖／翻攝自YouTube／叔叔的愛）

李珊珊表示，自己整整治療了13天才出院，後來又看到大S過世的消息，感到心有餘悸，「我是甲型流感（A型流感病毒），和大S情況一模一樣。」她也提醒大家不要忽視流感，若有發燒症狀，最好趕快就醫。

▲▼李珊珊表示自己的情況和大S一樣，因此出院後看到新聞心有餘悸。（圖／翻攝自YouTube／叔叔的愛）