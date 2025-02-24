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光熙強迫看肌肉照！88 Line崩潰拒絕　李洙赫2張照幼稚開嗆…網笑瘋

記者劉宜庭／綜合報導

南韓綜藝節目《Good Day》昨晚（23日）播出的「88之國」特輯，黃金陣容掀起極高討論度，特別是黃光熙與「88 Line」成員們的爆笑互動，更讓觀眾笑翻。光熙在節目上強迫眾人欣賞他的健身照，橋段播出後，李洙赫立刻上傳兩組裸上身秀肌肉的「廣角照」嗆光熙，超幼稚開戰再度笑翻大票粉絲。

▲光熙強迫看肌肉照！88 Line崩潰拒絕　李洙赫2張照幼稚開嗆…網笑瘋。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲光熙強迫看肌肉照！88 Line崩潰拒絕　李洙赫2張照幼稚開嗆…網笑瘋。（圖／翻攝自愛奇藝）

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▲光熙強迫看肌肉照！88 Line崩潰拒絕　李洙赫2張照幼稚開嗆…網笑瘋。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲光熙強迫88 Line看他的肌肉照。（圖／翻攝自愛奇藝）

在節目中，G-Dragon（權志龍）一邊與成員們聊天，一邊提到：「大家要是沒行程，不是運動就是待在家。」沒想到，這句話瞬間引發黃光熙的「運動打卡炫耀時間」，他興奮地拿出自己的健身照，強迫眾人欣賞自己的鍛鍊成果。

然而，成員們的反應卻與光熙預期的完全不同。金秀賢與丁海寅雖然湊近觀看，但李洙赫卻毫無興趣，完全不為所動。光熙見狀，便開始央求大家給評價：「你們來評價一下！李洙赫，你快點來看看！」不料，任時完卻當場拒看，直接回應：「我不用看也可以。」

▲光熙強迫看肌肉照！88 Line崩潰拒絕　李洙赫2張照幼稚開嗆…網笑瘋。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲光熙強迫看肌肉照！88 Line崩潰拒絕　李洙赫2張照幼稚開嗆…網笑瘋。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲光熙強迫看肌肉照！88 Line崩潰拒絕　李洙赫2張照幼稚開嗆…網笑瘋。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲GD看完崩潰。（圖／翻攝自愛奇藝）

接著，G-Dragon也忍不住開口：「我先幫你評價吧！」然而，一看到照片，他立刻搖頭，果斷拒絕：「你先別給我看！真的！」金秀賢則一旁補刀：「志龍嚇到了耶。」G-Dragon更懊悔直言：「我覺得好煩！」讓全場笑翻。

光熙不死心，繼續逼李洙赫看自己的胸肌，結果李洙赫連忙擺手：「不不不不！我不喜歡這種！」當終於被迫看完後，李洙赫無奈表示：「你問身材怎麼樣嗎？總之，滿好的……。」這樣的反應讓任時完再度補刀：「反正答案都是定好的嘛。」金秀賢則毒舌回應：「給我看一些廣角的照片，這也太近了！」直指光熙的拍攝角度讓人根本看不清楚肌肉，讓現場爆笑連連。

▲光熙強迫看肌肉照！88 Line崩潰拒絕　李洙赫2張照幼稚開嗆…網笑瘋。（圖／翻攝自李洙赫IG）▲光熙強迫看肌肉照！88 Line崩潰拒絕　李洙赫2張照幼稚開嗆…網笑瘋。（圖／翻攝自李洙赫IG）

▲光熙強迫看肌肉照！88 Line崩潰拒絕　李洙赫2張照幼稚開嗆…網笑瘋。（圖／翻攝自李洙赫IG）

▲節目播出後，李洙赫曬出2張肌肉照並Tag光熙。（圖／翻攝自李洙赫IG）

節目播出後，黃光熙與李洙赫的「健身照鬥嘴」更是延燒到社群媒體。李洙赫在IG發布兩張自己的肌肉照，並標註光熙，加上一個意味深長的微笑。光熙看到後，立刻轉發並幽默寫下：「李洙赫！我馬上就要追上你了！！等著吧。」沒想到，李洙赫再度毒舌反擊，轉發回應：「那有可能嗎？光熙加油吧～但到底要等到什麼時候？快點告訴我日期吧！」

這場「88 友誼圈健身對決」讓網友們笑翻，紛紛留言：「光熙真的太討喜了！」、「這群人互動太搞笑」，「G-Dragon的反應太真實了吧！」、「這次事件的最大受害者應該是李洙赫！」隨著節目熱播，「88 友誼圈」的逗趣互動也成為粉絲關注的焦點。

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Good Day, GD, 88 Line, G-Dragon, 權志龍, 黃光熙, 金秀賢, 李洙赫, 丁海寅, 任時完

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