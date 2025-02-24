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《華燈初上》高帥男星近況公開　「當紀錄片導演」親曝人生新目標

記者黃庠棻／台北報導

男星章廣辰在多部熱門戲劇《華燈初上》、《此時此刻》中展現精湛演技，私底下的他獨有的風格，也因詮釋角色心理轉折的不同層次表現備受影視與時尚圈關注，曾合作時尚內衣品牌大展養眼冰塊腹肌，引發全網熱議。

▲章廣辰擔任品牌40週年系列形象潮流ICON。（圖／The North Face提供）

▲章廣辰擔任品牌40週年系列形象潮流ICON。（圖／The North Face提供）

日前，章廣辰更受邀The North Face擔任40週年系列形象潮流ICON，藉此演繹MOUNTAIN JACKET防水外套的革新設計和科技性能升級，他表示「演員時常需要穿梭在不同角色，每一次的詮釋，都是一次挑戰，無止盡的探索、嘗試，作為演員需要有無所畏懼的精神」期待持續鼓舞不同世代敢無止盡，直面未來無限可能的勇氣。

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▲章廣辰擔任品牌40週年系列形象潮流ICON。（圖／The North Face提供）

▲章廣辰擔任品牌40週年系列形象潮流ICON。（圖／The North Face提供）

不僅如此，章廣辰不滿足眼前、不拘泥傳統，在創新中探索無限可能的精神受到品牌青睞，他分享人生第一件防風防水外套正來自The North Face，學生時期的他不僅靠著該牌外套征戰過嘉明湖，也曾經騎著摩托車夜衝。

▲章廣辰擔任品牌40週年系列形象潮流ICON。（圖／The North Face提供）

▲章廣辰擔任品牌40週年系列形象潮流ICON。（圖／The North Face提供）

在十年後再次穿上品牌40週年系列外套，章廣辰藉此提醒自己大膽嘗試，讓表演和生活擁有更多可能，被問及人生做過最冒險的挑戰時，他富有哲理的回答「下定決心好好生活、誠實面對自己的感覺，勇敢做自己想做的事，盡可能享受日常，把每一天都當最後一天」。

▲章廣辰擔任品牌40週年系列形象潮流ICON。（圖／The North Face提供）

▲章廣辰擔任品牌40週年系列形象潮流ICON。（圖／The North Face提供）

隨後章廣辰進一步解釋，認為接觸「量子力學」是他改變的契機，深信想法能改變現實。提到近期規劃，他表示「除了即將有新戲劇作品推出外，我一直勇於嘗試戲劇或綜藝，甚至參與幕後工作、挑戰擔任紀錄片導演，最近的目標反而是窩在家讀書、看影片，好好吃飯、運動和睡覺，維持好生活的平衡跟自己的狀態」。

▲章廣辰擔任品牌40週年系列形象潮流ICON。（圖／The North Face提供）

▲章廣辰擔任品牌40週年系列形象潮流ICON。（圖／The North Face提供）

此外，章廣辰在未演先轟動的家庭生活劇《舊金山美容院》中更飾演一位不受家族重視的老么，在懦弱外表下卻隱藏著復仇計劃的內斂角色，《ETtoday星光雲》詢問TVBS該劇播出的計畫，電視台回應「目前還沒收到通知，還在等」。

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