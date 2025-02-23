ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Cheap分析胡瓜進軍YT成功「3大因素」！　揭關鍵：別人很難複製

記者劉宛欣／綜合報導

綜藝天王胡瓜進軍網路市場，創了YT頻道「下面一位」，擁有近30萬的訂閱數，節目製作也相當用心，深受廣大網友喜愛。經常點評時事的百萬網紅Cheap，23日在臉書提及胡瓜進軍網路的成果，分析了胡瓜成功的原因，直言「其實瓜哥的成功很難複製」。

▲Cheap分析胡瓜進軍YT成功的原因。（圖／翻攝自下面一位IG）

▲Cheap分析胡瓜進軍YT成功的原因。（圖／翻攝自下面一位IG）

Cheap先是提起了胡瓜2024年與民視鬧翻一事，原因是電視台挖白冰冰，白冰冰的節目搶走胡瓜的黃金時段，最終種下心結，但也讓胡瓜萌生進軍YT的念頭，創立了「下面一位」，流量也相當優秀，不過，他直言「其實瓜哥的成功很難複製」，因為胡瓜之所以做得起來，除了他本身就是實力派主持人以外，也有錢經營專業團隊，且在演藝圈的人脈也讓他邀到許多能帶來流量的藝人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Cheap認為胡瓜是秀場出身，在幾十年前口條、發音都經過調教，根本就「屌打」一堆市面上的YTR，唯一的缺點便是拍片成本過高，胡瓜曾透露自己一集成本4、50萬，Cheap指出胡瓜節目規格給一般有經驗的YTR拍，5到10萬就可以解決，實在成本過高。他也稱讚瓜哥的YT團隊企劃、剪輯品質都很好，因此「成功是必然」。

▲Cheap分析胡瓜進軍YT成功的原因。（圖／翻攝自下面一位IG）

▲白冰冰也拍起YT節目，成效卻不佳。（圖／翻攝YouTube／白冰冰頻道）

另一方面，Cheap也提到近來被胡瓜影響，也開始拍網路節目的白冰冰，但他直言「瓜哥的條件，冰冰姐都有，但目前以上傳的兩集影片，我能說99%會失敗」，兩集內容是去開箱宜蘭民宿，帶了20人團隊，花費百萬台幣，而內容也是「爛透」，充滿亂七八糟的流水帳，整體無聊、尷尬、畫質、剪接品質也不好，讓Cheap喊話「說真的，隨便到大學訪問路人，還是唱日本演歌，都比這好看，不要再拍了，浪費錢」，直言白冰冰團隊不懂新媒體，用舊思維在拍YT。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

還單身！ #正妹女警 暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

推薦閱讀

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年首例」　不忍南韓高額版權費出走

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年首例」　不忍南韓高額版權費出走

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！遭陸官媒點名…瞿友寧10點喊話

《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！遭陸官媒點名…瞿友寧10點喊話

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

朴炯植從影大尺度！《寶物島》18禁火辣床戲　女友露骨：直接做吧

朴炯植從影大尺度！《寶物島》18禁火辣床戲　女友露骨：直接做吧

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬

「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

香蕉老婆「月經沒來驗孕1條線」　夫妻真實表情全被拍

香蕉老婆「月經沒來驗孕1條線」　夫妻真實表情全被拍

Irene深夜放閃老公！　幸福燦笑全被捕捉⋯粉絲：難怪嫁給他

Irene深夜放閃老公！　幸福燦笑全被捕捉⋯粉絲：難怪嫁給他

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年首例」　不忍南韓高額版權費出走

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！遭陸官媒點名…瞿友寧10點喊話

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

朴炯植從影大尺度！《寶物島》18禁火辣床戲　女友露骨：直接做吧

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

胡瓜, 白冰冰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不是黛咪摩爾！「蜘蛛人」安德魯女友爆是《捍衛戰士》鳳凰　合照曝光
  2. Cheap分析胡瓜進軍YT成功「3大因素」！　揭關鍵：別人很難複製
  3. 小優舞蹈課放鳥「開始才說不能來」　陳沂爆同台感想：印象很差
  4. 曾智希公開最新婚紗照「看不到新郎正臉」　陳志強寵妻宣言閃爆！
  5. 61歲大咖歐吉桑來台騎車！「招牌西瓜帽+歐都邁」現身路邊　粉絲看傻
  6. 劉品言無預警曬輪椅照！認「工作慘跌」傷勢曝光：腳踝不是認識的樣子
  7. 敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦
  8. 大嘴巴遭吳宗憲切割！小優演藝工作恐影響？　徐乃麟揭上通告最大關鍵
  9. 直擊／太犯規！2PM俊昊加碼「親3次」：只給妳們看　性感開深V誘惑台粉
  10. 獨家／她曾和孫盛希搶金曲新人　如今「成為天王合聲」超猛現況曝

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366