Cheap分析胡瓜進軍YT成功「3大因素」！　揭關鍵：別人很難複製

記者劉宛欣／綜合報導

綜藝天王胡瓜進軍網路市場，創了YT頻道「下面一位」，擁有近30萬的訂閱數，節目製作也相當用心，深受廣大網友喜愛。經常點評時事的百萬網紅Cheap，23日在臉書提及胡瓜進軍網路的成果，分析了胡瓜成功的原因，直言「其實瓜哥的成功很難複製」。

▲Cheap分析胡瓜進軍YT成功的原因。（圖／翻攝自下面一位IG）

Cheap先是提起了胡瓜2024年與民視鬧翻一事，原因是電視台挖白冰冰，白冰冰的節目搶走胡瓜的黃金時段，最終種下心結，但也讓胡瓜萌生進軍YT的念頭，創立了「下面一位」，流量也相當優秀，不過，他直言「其實瓜哥的成功很難複製」，因為胡瓜之所以做得起來，除了他本身就是實力派主持人以外，也有錢經營專業團隊，且在演藝圈的人脈也讓他邀到許多能帶來流量的藝人。

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Cheap認為胡瓜是秀場出身，在幾十年前口條、發音都經過調教，根本就「屌打」一堆市面上的YTR，唯一的缺點便是拍片成本過高，胡瓜曾透露自己一集成本4、50萬，Cheap指出胡瓜節目規格給一般有經驗的YTR拍，5到10萬就可以解決，實在成本過高。他也稱讚瓜哥的YT團隊企劃、剪輯品質都很好，因此「成功是必然」。

▲白冰冰也拍起YT節目，成效卻不佳。（圖／翻攝YouTube／白冰冰頻道）

另一方面，Cheap也提到近來被胡瓜影響，也開始拍網路節目的白冰冰，但他直言「瓜哥的條件，冰冰姐都有，但目前以上傳的兩集影片，我能說99%會失敗」，兩集內容是去開箱宜蘭民宿，帶了20人團隊，花費百萬台幣，而內容也是「爛透」，充滿亂七八糟的流水帳，整體無聊、尷尬、畫質、剪接品質也不好，讓Cheap喊話「說真的，隨便到大學訪問路人，還是唱日本演歌，都比這好看，不要再拍了，浪費錢」，直言白冰冰團隊不懂新媒體，用舊思維在拍YT。