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曾是冰上曲棍球國手！許孟哲曝喜訊「考上滑雪教練證」　演藝圈全能男神+1

記者孟育民／台北報導

許孟哲展現運動天份，不僅曾是冰上曲棍球國手，近日更成功考取滑雪教練 Level 1 資格，讓粉絲驚呼「根本是全能運動咖！」許孟哲從滑板入門，進而迷上極限運動，最終踏上滑雪之路，他笑說：「當初看Winter X-Game的比賽，看到選手從直升機上跳下來直接開始滑雪，覺得超帥，當下就決定一定要試試這項運動！」

▲▼ 許孟哲考取滑雪教練證 。（圖／晴空鳥提供）

許孟哲考取滑雪教練證 。（圖／晴空鳥提供）

談到滑雪教練考試的準備過程，許孟哲坦言 Level 1 的測驗主要是 S 型滑行，「沒有特別準備什麼，主要是上課時記清楚技巧，然後練習用老師的方式滑行。」雖然初階考試通過，但這份成就感讓他躍躍欲試：「本來只想考 Level 1，沒想到考上的那一刻，開始萌生挑戰更高級別 Level 2 的念頭，因為 Level 2 的要求更高，考到感覺會更帥！」對於是否會正式當滑雪教練，他則笑說：「沒有真的要斜槓，但這是一個對自己滑雪技術的認證，還是很開心。」

▲▼ 許孟哲考取滑雪教練證 。（圖／晴空鳥提供）

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▲▼ 許孟哲熱愛滑雪，還被教練認證 。（圖／晴空鳥提供）

▲▼ 許孟哲考取滑雪教練證 。（圖／晴空鳥提供）

除了滑雪領域進階，許孟哲持續突破自我，出道時期多演出偶像劇的他，近期回歸戲劇圈，主演台語劇《火車來去》收視不俗，他飾演的角色溫暖又深情，被網友讚譽有「大仁哥氣質」，大受觀眾喜愛。被問到是否有特別想挑戰的角色，他表示：「其實每個角色都有它好玩的地方，但如果有機會，想嘗試個性大變、很有男子氣魄的大男人角色，感覺會很好玩！」

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許孟哲, 冰上棍球國手, 滑雪

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