日本唱跳男團BALLISTIK BOYZ from放浪一族(以下簡稱BALLISTIK BOYZ)由日高龍太、加納嘉將、深堀未來、海沼流星、奧田力也、松井利樹、砂田將宏7位成員所組成,他們22日首次在台舉辦演唱會,熱力四射的舞台演出嗨翻全場,成員帶來中文翻唱歌曲,最後「國民姐夫」師兄AKIRA驚喜現身,讓粉絲驚喜連連。

▲BALLISTIK BOYZ在台舉辦演唱會 。(圖/LDH愛夢悅提供)



演唱會「BALLISTIK BOYZ LIVE 2025 in TAIPEI」由深堀未來、奧田力也、松井利樹作詞作曲的〈7〉揭開序幕,隨後帶來了〈HIGHER EX〉、〈ANTI-HERO'S〉、〈VIVA LA EVOLUCION〉、〈We Never die〉、〈Ding Ding Dong〉等歌曲嗨爆舞台。他們這次4度來台以中文和台語個別向粉絲問候:「大家好我們是BALLISTIK BOYZ!」接著輪流個人自我介好「我是流星,我回來了、我想你們」、「我是龍太、long time no see」、「我是力也、揪想哩耶」、「我是未來,We like you!」等,除了善用諧音梗逗趣地和台下粉絲打招呼外,7人也以流利的中文提到:「這是我們第一次的海外演唱會,你們開心嗎?我們也很開心!」團員努力學中文積極與台粉互動。

▲▼BALLISTIK BOYZ帶來中文歌送給歌迷。(圖/LDH愛夢悅提供)



燃炸全場的舞台演出結束後,BALLISTIK BOYZ以輕快的〈All About U〉及抒情曲〈good day good night〉,讓現場觀眾們沉浸在溫柔旋律之中;緊接著日高龍太驚喜翻唱了他的偶像周杰倫的〈說了再見〉、松井利樹也翻唱了高爾宣的〈Without You〉,兩人以標準的中文發音演唱,細膩的詮釋和精心準備的心意也讓粉絲感動和驚艷不已。

▲▼BALLISTIK BOYZ演出尾聲,師兄AKIRA驚喜現身 。(圖/LDH愛夢悅提供、資料照/記者李毓康攝)



在聊天段落時,他們更將近來在各大影音平台爆紅的「肯恰那~叮叮叮叮叮」改編成中文版和台下粉絲開心互動。演唱會最後,身為「國民姐夫」的師兄AKIRA更驚喜登場獻花為BALLISTIK BOYZ打氣,並和他們一起跳了〈PASION〉炒熱氣氛,BALLISTIK BOYZ也承諾會再盡快回到台北和大家相見,為這次的演唱會寫下完美的句點。