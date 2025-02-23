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「國民姐夫」AKIRA現身！日人氣團體表演到一半⋯　他合體炸裂全場

記者吳睿慈／台北報導

日本唱跳男團BALLISTIK BOYZ from放浪一族（以下簡稱BALLISTIK BOYZ）由日高龍太、加納嘉將、深堀未來、海沼流星、奧田力也、松井利樹、砂田將宏7位成員所組成，他們22日首次在台舉辦演唱會，熱力四射的舞台演出嗨翻全場，成員帶來中文翻唱歌曲，最後「國民姐夫」師兄AKIRA驚喜現身，讓粉絲驚喜連連。

▲▼ 「國民姐夫」AKIRA現身！日人氣團體BALLISTIK BOYZ表演到一半⋯　他合體炸裂全場。（圖／LDH愛夢悅提供）

▲BALLISTIK BOYZ在台舉辦演唱會 。（圖／LDH愛夢悅提供）

演唱會「BALLISTIK BOYZ LIVE 2025 in TAIPEI」由深堀未來、奧田力也、松井利樹作詞作曲的〈7〉揭開序幕，隨後帶來了〈HIGHER EX〉、〈ANTI-HERO'S〉、〈VIVA LA EVOLUCION〉、〈We Never die〉、〈Ding Ding Dong〉等歌曲嗨爆舞台。他們這次4度來台以中文和台語個別向粉絲問候：「大家好我們是BALLISTIK BOYZ！」接著輪流個人自我介好「我是流星，我回來了、我想你們」、「我是龍太、long time no see」、「我是力也、揪想哩耶」、「我是未來，We like you！」等，除了善用諧音梗逗趣地和台下粉絲打招呼外，7人也以流利的中文提到：「這是我們第一次的海外演唱會，你們開心嗎？我們也很開心！」團員努力學中文積極與台粉互動。

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▲▼ 「國民姐夫」AKIRA現身！日人氣團體BALLISTIK BOYZ表演到一半⋯　他合體炸裂全場。（圖／LDH愛夢悅提供）

▲▼BALLISTIK BOYZ帶來中文歌送給歌迷。（圖／LDH愛夢悅提供）

▲▼ 「國民姐夫」AKIRA現身！日人氣團體BALLISTIK BOYZ表演到一半⋯　他合體炸裂全場。（圖／LDH愛夢悅提供）

燃炸全場的舞台演出結束後，BALLISTIK BOYZ以輕快的〈All About U〉及抒情曲〈good day good night〉，讓現場觀眾們沉浸在溫柔旋律之中；緊接著日高龍太驚喜翻唱了他的偶像周杰倫的〈說了再見〉、松井利樹也翻唱了高爾宣的〈Without You〉，兩人以標準的中文發音演唱，細膩的詮釋和精心準備的心意也讓粉絲感動和驚艷不已。

▲▼ 「國民姐夫」AKIRA現身！日人氣團體BALLISTIK BOYZ表演到一半⋯　他合體炸裂全場。（圖／LDH愛夢悅提供）

▲▼BALLISTIK BOYZ演出尾聲，師兄AKIRA驚喜現身 。（圖／LDH愛夢悅提供、資料照／記者李毓康攝）

▲▼AKIRA /三立《S+PLUS巔峰舞者》總決賽錄影 。（圖／記者李毓康攝）

在聊天段落時，他們更將近來在各大影音平台爆紅的「肯恰那～叮叮叮叮叮」改編成中文版和台下粉絲開心互動。演唱會最後，身為「國民姐夫」的師兄AKIRA更驚喜登場獻花為BALLISTIK BOYZ打氣，並和他們一起跳了〈PASION〉炒熱氣氛，BALLISTIK BOYZ也承諾會再盡快回到台北和大家相見，為這次的演唱會寫下完美的句點。

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AKIRA, BALLISTIK BOYZ from放浪一族, BALLISTIK BOYZ

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