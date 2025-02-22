ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫生被爆性騷網紅「女友發聲了」！　多芬15字洩未來動向

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber孫生最近陷性騷擾爭議，18日宣布和所屬團體反骨男孩解約，曾與他共事的培根，被爆出曾冷眼旁觀他性騷擾另名女網紅，消息曝光後不只引發外界討論，就連女友多芬的動向也受到關注，今（22）日她就透過Threads發布15字內容透露未來計畫，貼文曝光後，吸引不少網友留言。

▲▼孫生多芬。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲多芬、孫生日前認愛。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）

多芬在文中透露，她計劃製作新的作品，並考慮拍攝一系列形象照以提升個人形象，「最近想做作品了，或是拍一些形象照。」貼文曝光後，除了吸引網友朝聖按讚，同時也留言附上個人作品，紛紛搶著報名當她的攝影師，「報名」、「台北攝影，歡迎參考。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼孫生多芬。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲多芬表示想拍形象照。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb）

事實上，孫生昨（21）日才在IG限動發聲懺悔，他坦言在經歷近期風波後，暫時遠離網路，專注於個人反省與改變，但儘管已報名參加各類課程以求自我提升，但仍不免受到不實言論的困擾，甚至質疑有人在用網軍帶風向。孫生表示目前找不到內心平靜的聲音，完全吃不下也睡不了，體重更暴瘦9公斤。最後，他在文末向耶穌表達懺悔的心情，尋求精神上的慰藉。

▲▼孫生IG

▲孫生21日發布IG限動懺悔。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

此外，孫生女友多芬在男友與反骨男孩解約後，曾在社群發布一張自拍近照，照片中她身穿一件白色蕾絲上衣，眼神直視鏡頭，露出淡淡的微笑。貼文及照片曝光後，湧入大批網友留言鼓勵她，紛紛表示「加油」、「有我」、「我來了」，不過也有人建議她遠離男友孫生，怕她繼續交往會因此受傷，「不要受傷了。」如今發文鬆口未來動向，再度掀起網友討論。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【塑膠桶安全帽？】罩後座乘客身上趴趴走 涉2違規警開罰 #高雄

推薦閱讀

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

陳妍希離婚後首露面！楊丞琳緊陪身邊　她「皺眉露擔憂表情」全被拍

陳妍希離婚後首露面！楊丞琳緊陪身邊　她「皺眉露擔憂表情」全被拍

《報告班長》張立威今北京告別式！　家屬證實「花葬」：回歸自然

《報告班長》張立威今北京告別式！　家屬證實「花葬」：回歸自然

謝金燕跳美腿肯恰那　喊「50歲正是拚的年紀」甜翻粉絲

謝金燕跳美腿肯恰那　喊「50歲正是拚的年紀」甜翻粉絲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

陳妍希離婚後首露面！楊丞琳緊陪身邊　她「皺眉露擔憂表情」全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

反骨男孩, 網紅, YouTuber, 孫生, 多芬, 交往, 認愛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 江志豐自曝「聲帶已受損6年」揭病因！　認清現實：我也是歌手
  2. 陸劇組「替身險遭輾頭」尖叫哭喊：好痛！　危險畫面曝光遭轟
  3. 小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她
  4. 黃小琥神隱歌壇N年...近況曝光！　一露面就宣布好消息：老娘沒消失
  5. F級AV女神慘遭意外破相！「臉爆血縫13針」傷勢曝光　悲認：很沮喪
  6. 陳美鳳摔傷修復秘訣「被推出去曬太陽」　談保養從來沒有停止過
  7. 郭品超小19歲女友發聲！　「的確早已分手很多年」證實情斷
  8. 孫生被爆性騷網紅「女友發聲了」！　多芬15字洩未來動向
  9. 賈永婕悼大S遭回「學學周渝民」！　她不忍了回擊：很熟不用證明
  10. 獨家／敖犬年中搬透天五層樓新家　最怕的不是老婆發發是這個人

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366