孫生被爆性騷網紅「女友發聲了」！　多芬15字洩未來動向

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber孫生最近陷性騷擾爭議，18日宣布和所屬團體反骨男孩解約，曾與他共事的培根，被爆出曾冷眼旁觀他性騷擾另名女網紅，消息曝光後不只引發外界討論，就連女友多芬的動向也受到關注，今（22）日她就透過Threads發布15字內容透露未來計畫，貼文曝光後，吸引不少網友留言。

▲多芬、孫生日前認愛。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）



多芬在文中透露，她計劃製作新的作品，並考慮拍攝一系列形象照以提升個人形象，「最近想做作品了，或是拍一些形象照。」貼文曝光後，除了吸引網友朝聖按讚，同時也留言附上個人作品，紛紛搶著報名當她的攝影師，「報名」、「台北攝影，歡迎參考。」

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▲多芬表示想拍形象照。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb）

事實上，孫生昨（21）日才在IG限動發聲懺悔，他坦言在經歷近期風波後，暫時遠離網路，專注於個人反省與改變，但儘管已報名參加各類課程以求自我提升，但仍不免受到不實言論的困擾，甚至質疑有人在用網軍帶風向。孫生表示目前找不到內心平靜的聲音，完全吃不下也睡不了，體重更暴瘦9公斤。最後，他在文末向耶穌表達懺悔的心情，尋求精神上的慰藉。

▲孫生21日發布IG限動懺悔。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

此外，孫生女友多芬在男友與反骨男孩解約後，曾在社群發布一張自拍近照，照片中她身穿一件白色蕾絲上衣，眼神直視鏡頭，露出淡淡的微笑。貼文及照片曝光後，湧入大批網友留言鼓勵她，紛紛表示「加油」、「有我」、「我來了」，不過也有人建議她遠離男友孫生，怕她繼續交往會因此受傷，「不要受傷了。」如今發文鬆口未來動向，再度掀起網友討論。