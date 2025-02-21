張若凡自揭瘡疤哭了！　掀不愉快失戀回憶

記者蔡琛儀／台北報導

張若凡的《愛的疑問句系列》再推全新單曲〈可惜嗎〉，探討感情中的獲得與失去，並寫下關係結束後的痛苦。在配唱時，為進入狀況，強迫自己回想在感情中不舒服的回憶，「我試著從內心去挖出那些痛，問自己『可惜嗎』，然後釋放這些情緒。」還瞞著製作人偷偷的哭了。

▲張若凡〈可惜嗎〉探討感情中的獲得與失去。（圖／索尼提供）

張若凡分享當一段感情結束後，最不需要有的情緒是在沈浸在遺憾裡糾結，也自省「小時候在談戀愛的時候，因為不懂什麼是『包容』，因此在對方失去生活的樂趣與積極時，我卻忽略那是對方可能最需要幫助的時候。」她也鼓勵大家不要在感情中失去自己，「當開始過度遷就對方，甚至忽略自己的情緒和需求時，只為了迎合對方的期待時，那不是忠於自己；現在的我，覺得要找到一個能讓你允許自己是個爛泥的另一半，很重要！」

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公司也邀請《當男人戀愛時》破億票房導演-殷振豪團隊，籌備製作「衍生劇」概念短劇集《星期三女友》，並邀金馬最佳攝影電影《（真）新的一天》男主角王碩瀚與張若凡對戲，劇中的「星期三女友」和張若凡本人個性完全不一樣。

▲張若凡和王碩瀚對戲（圖／索尼提供）

為了讓自己能更投入角色，她在事前特別上了表演課，做足準備，果然在劇中展露演技，讓人眼睛一亮。她也分享拍攝時最困難的部分，是將自我與角色切割，需要花時間理解角色的心理狀態，提到：「有一幕是要演出跟各種男生開房間來麻痹自己時，對我來說雖然有點小反感，但同時讓我更意識到角色的痛與沈重的自卑感。」