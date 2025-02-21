小煜高空彈跳吃橘子　淡定小杰暴走喊不錄了

記者葉文正／台北報導

TVBS原創節目《來吧！哪裡怕》本週迎來「48小時旅遊心願挑戰」，敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）需在有限旅費內實現六人的願望，成功即可獲得許願棒棒糖。其中，小煜的「高空彈跳」與小杰的「原始露營」掀起熱烈討論，敖犬驚呼：「今天寒流11度，還要露營？」小杰瞬間暴走：「那不要錄影啊！我也要請假，奇怪耶！」意外的反應讓現場笑聲不斷。

▲小煜(左)難掩緊張神情 許願要與成員一起開演唱會。（圖／TVBS）



六人中，最驚險的心願當屬小煜的「高空彈跳」。威廉爆料17年前大家都曾挑戰過，只有敖犬和王子請假，躲在宿舍裡睡覺。這次透過抽籤決定人選，結果發起人小煜與有懼高症的王子雙雙中選，神奇的結果讓大家驚呼：「命中注定！」小煜毫不猶豫地穿上裝備，還加碼挑戰「跳下去之後吃橘子」，在兄弟們的應援聲中許下願望：「六個人開一場演唱會。」便帥氣地從近40米高空一躍而下，獲得「第一位在高空彈跳吃橘子」的頭銜。另一名挑戰者王子則開始瘋狂為小煜打歌宣傳，胡言亂語、慌張的神情逗笑其他人，也讓他幸運逃過一劫，心有餘悸地說：「不要亂寫心願啦！」

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▲小煜拿到高空彈跳證書。（圖／TVBS）



出道時，六棒總是往返於機場、飯店及工作地點，小杰特別懷念曾與成員們一同度過的兩天一夜回憶，因此寫下想要一起露營的心願。王子提到自己從未露營過，習慣豪華露營的阿緯，反問：「自己搭帳篷不行啦！這題可以跳過嗎？」面對大家的消極與旅費不足的困境，小杰忍不住大喊：「大不了回台北，讓你們沒存檔啦！」失控的發言令眾人笑翻，紛紛調侃：「你快點吃藥啦！」

▲棒棒堂一起騎車去玩。（圖／TVBS）



王子在賽車挑戰中以最優成績奪下「最速男」封號，讓隊友刮目相看。反觀平時熱愛跑車的敖犬卻成最後一名，遭眾人狂虧。威廉一大早帶領大家前往武界觀賞日出，這個地點也是他與妻子拍攝婚紗的地方，感性表示：「景色真的很美，希望大家能親眼看看。」太陽升起時，團長敖犬真摯地許下願望：「希望我們能夠用一場演唱會到達新的巔峰，就像眼前的百岳一樣。」