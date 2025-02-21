廖峻澎澎「無預警拆夥」曾二度中風網憂健康出問題　兒子曝近況全說

記者顧齊祐／綜合報導

72歲資深藝人廖峻自2018年二度中風後，2023年再因胸動脈瘤動刀，健康狀況一直令粉絲擔心。近日，他與女星澎澎組成的「廖峻澎澎粉噗團」粉絲專頁因人事異動而拆夥，令不少網友都擔心是不是廖峻健康出問題，對此廖峻兒子廖錦德也發文澄清，表示「峻爸身強體壯」，讓粉絲們不必再擔心。

▲廖峻與澎澎。（圖／翻攝自Facebook／澎澎GO GO GO）



「廖峻澎澎粉噗團」粉絲專頁成立兩年多，擁有超過5萬名追蹤者，經常分享兩人的生活日常與網友互動。然而，18日該粉專突然發布消息稱「因人事異動暫停播出」，並更名為「澎澎GO GO GO」。此消息一出，讓不少網友都擔心「廖峻大哥身體還好嗎」、「廖大哥怎麼了」、「希望廖爸平安健康」，紛紛留言詢問廖峻的健康狀況。

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▲廖峻與澎澎粉絲專頁更名。（圖／翻攝自Facebook／澎澎GO GO GO）



今（21）日，廖峻的兒子廖錦德在社群平台發文澄清，寫道「各位峻爸粉絲們大家好，讓大家擔心了，峻爸身強體壯，不用擔心，沒有發生什麼」，並解釋粉專改變是因為廖峻和澎澎各自有不同的未來規劃。廖錦德還透露，廖峻已開設新的粉專「歐吉尚」，讓粉絲們不必再擔心。

▲廖峻的兒子廖錦德發文澄清。（圖／翻攝自Facebook／錦德）