金敏喜不倫9年「超大孕肚」現身！　陪洪尚秀出國卻缺席記者會

記者張筱涵/綜合報導

韓國影后金敏喜雖已懷孕,仍陪同導演洪尚秀前往德國參加第74屆柏林國際電影節,但她未現身紅毯及官方活動,低調行事的舉動引發關注。

▲金敏喜與洪尚秀。(圖/翻攝自YouTube/TongTongTV 통통TV)



洪尚秀20日出席了新作《那片自然對你說了什麼(What Does that Nature Say to You)》的全球首映及記者會,身穿黑色大衣獨自現身,與主演河成國、權海驍、趙胤熙和姜昭伊一同參加拍照環節。然而,作為電影製作總監的金敏喜並未露面,儘管她已隨行前往柏林,卻選擇避開公開場合,被指應該是因為孕肚已經到了快生產的週期。

此前,韓國BBS佛教廣播電台曾於19日捕捉到金敏喜與洪尚秀在仁川國際機場準備出境的畫面。當時,她戴著墨鏡與口罩,身穿寬鬆大衣,試圖遮掩孕肚,但仍可見明顯隆起。

金敏喜與洪尚秀的關係自2015年合作電影《現在是正確的,那時錯了》後開始,並於2017年公開承認戀情,不僅是洪尚秀電影的女主角,更逐漸轉向幕後,擔任製作統籌角色,並持續參與洪尚秀的多部作品。然而,令外界詬病的是,洪尚秀是已婚之夫。