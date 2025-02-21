金敏喜不倫9年「超大孕肚」現身！　陪洪尚秀出國卻缺席記者會

記者張筱涵／綜合報導

韓國影后金敏喜雖已懷孕，仍陪同導演洪尚秀前往德國參加第74屆柏林國際電影節，但她未現身紅毯及官方活動，低調行事的舉動引發關注。

▲金敏喜與洪尚秀。（圖／翻攝自YouTube／TongTongTV 통통TV）



洪尚秀20日出席了新作《那片自然對你說了什麼（What Does that Nature Say to You）》的全球首映及記者會，身穿黑色大衣獨自現身，與主演河成國、權海驍、趙胤熙和姜昭伊一同參加拍照環節。然而，作為電影製作總監的金敏喜並未露面，儘管她已隨行前往柏林，卻選擇避開公開場合，被指應該是因為孕肚已經到了快生產的週期。

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此前，韓國BBS佛教廣播電台曾於19日捕捉到金敏喜與洪尚秀在仁川國際機場準備出境的畫面。當時，她戴著墨鏡與口罩，身穿寬鬆大衣，試圖遮掩孕肚，但仍可見明顯隆起。

金敏喜與洪尚秀的關係自2015年合作電影《現在是正確的，那時錯了》後開始，並於2017年公開承認戀情，不僅是洪尚秀電影的女主角，更逐漸轉向幕後，擔任製作統籌角色，並持續參與洪尚秀的多部作品。然而，令外界詬病的是，洪尚秀是已婚之夫。