007龐德電影幕後大換血　63年來頭一回

▲代表布洛柯利家族長年以來經營龐德電影的芭芭拉布洛柯利（左）跟麥克G威爾森（右），正式宣佈未來不再參與龐德電影的製作，而是讓亞馬遜全權處理。

圖文／CTWANT

007情報員詹姆斯龐德（James Bond）一直是效忠英國，他的頭頂上司暱稱永遠都是M，但現在他的老闆要換人了，這也是龐德電影稱霸影史63年來的頭一次幕後大換血，這一切跟亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）脫離不了關連。

63年前當製片家製片亞伯特布洛柯利（Albert R. Broccoli）想要把暢銷諜報小說搬上銀幕的時候，與友人合夥創辦了公司Eon Productions，而這部片《第7號情報員》（Dr. No）果然大受歡迎，從此衍生出膾炙人口的007情報員系列。

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當亞伯特在1996年去世時，公司股權發生了變動，合夥人把股份賣給了聯美公司（United Artists），他的女兒芭芭拉布洛柯利（Barbara Broccoli）則接班，與亞伯特的繼子麥克G威爾森（Michael G Wilson）一同掌管Eon Productions，多年以來，每一部007電影都跟布洛柯利家族脫離不了關係。

但是隨著2021年第25部龐德電影《007生死交戰》（No Time to Die）上映後，隔年亞馬遜併購了米高梅電影公司（MGM），一口氣取得歷年龐德電影的版權，還有下一部龐德的發行。但是隨著丹尼爾克雷格（Daniel Craig）宣佈退任後，遲遲無法宣佈下任007人選，導致外界議論紛紛。去年12月《華爾街日報》首度披露，布洛柯利家族跟米高梅電影的新老闆，也就是亞馬遜產生了創意分歧，遲遲無法整合意見。

但現在亞馬遜決定出資，與Eon Productions一起投資新公司，負責未來龐德電影的製作與拍攝，芭芭拉布洛柯利跟麥克G威爾森則宣佈不會再插手。已經83歲的麥克表示，自己想要退休，接下來的時光都會專注在藝術跟慈善事業，「芭芭拉跟我都一致認為，我們值得信賴的合作夥伴，亞馬遜米高梅工作室可以帶領詹姆斯龐德走入未來。」

64歲的芭芭拉布洛柯利則說，很榮幸歷年來能與4任才華洋溢、都是扮演龐德的男明星，還有許多數以千計的優秀藝術家合作，「隨著《007生死交戰》上映，丹尼爾克雷格不再扮演龐德，我覺得現在該是我專注於其他案子的時候了。」

過往布洛柯利家族一直對各種想把007改造的構想拒於千里之外，包括女版007、或者讓其他有色人種扮演下一任龐德，乃至於把007變成美國情報員。因此布洛柯利家族如今選擇退位，讓亞馬遜全權操刀，究竟會讓龐德電影變成什麼樣子呢？況且亞馬遜創辦人貝佐斯立刻在社群媒體轉發這條新聞，還反問網友：「你們覺得誰可以當下一任007？」

至於演過5部龐德電影的男星丹尼爾克雷格，則表示他個人對於芭芭拉、麥可的尊敬與愛並未曾減少，「我希望麥可有一個輕鬆又漫長的退休生活，他當之無愧。無論芭芭拉接下來想要拍什麼題材，我都知道一定會很壯觀，但我也能參與其中。」



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