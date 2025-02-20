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陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

記者田暐瑋／綜合報導

台灣女星陳妍希與大陸男星陳曉的婚變消息引起廣泛關注，有網友挖出陳曉前經紀人于正的舊文，暗示陳曉對前緋聞女友趙麗穎仍有情感。八字專家毛衣老師則表示，根據兩人的八字，復合的機率相當高，引發各界熱議。

毛衣老師早在去年就曾預測陳妍希與陳曉的婚姻狀況，指出兩人之間的關係已出現裂痕，傳聞真實度達到98%，更提到兩人因工作繁忙聚少離多，導致感情疏遠。隨著正式離婚的消息曝光，許多人開始關心陳曉是否會與同樣離婚的前任趙麗穎舊情復燃，毛衣老師強調，這兩人的情感連結依然緊密，並指出趙麗穎今年的運勢正旺，可能會有戀愛或結婚的衝動。

▲陳曉被算出可能復合趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

▲陳曉被算出可能復合趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

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陳曉與趙麗穎的緋聞始於兩人2011年共同出演的《陸貞傳奇》，當時陳曉對這段關係的回應模糊不清，僅表示「先保密吧。」有網友近日翻出于正曾發文稱著手寫一部時裝劇，且「全部取材於真實故事」，其中一個單元《緣》，指男孩女孩因戲結緣，女孩曾很愛男孩，男孩覺得快要窒息了，後來女孩越來越紅，男孩想證明自己卻始終停留原地，最後兩人分手。

男孩女孩多年後各自成家，某天男孩喝醉酒，告訴共同的好友，「心裡始終愛著這個女孩」，這篇發文被挖出甚至被聯想是影射陳曉、趙麗穎。對此于正昨日（18）透過一篇分享AI學習的貼文，以編輯內文方式加上一句回應：「多學AI少考古，子虛烏有別當真，新時代好好學習，比八卦強。」且有網友關心他「躺槍上熱搜」，本人在留言區回應「多學AI少考古，嘴長人家身上，我能如何？接受，等風過」。

▲陳妍希修改臉書上的離婚聲明。（圖／翻攝自陳妍希臉書）

▲陳妍希。（圖／翻攝自陳妍希臉書）

 

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陳曉, 趙麗穎, 陳妍希

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