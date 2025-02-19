ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Melody談大S突哽咽哭了！　「要小S好好照顧自己」發聲：思念放心裡

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）春節赴日旅遊期間，2日因患流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震撼各界。今（19日）Melody出席時尚活動，談及大S也忍不住哽咽，突眼眶泛淚停頓了幾秒，哀傷地說：「這件事真的讓人難過，希望徐媽媽、小S和家人都能好好照顧自己。」沒有多談最後一次見到大S的情況，表示會將思念放在心裡，。

▲▼ Melody哭了。（圖／記者孟育民攝）

▲Melody談到大S哭了。（圖／記者孟育民攝）

Melody過去和小S有私交，對於大S的離世，感嘆說：「人生真的非常長，尤其到了我們這個人生階段，要好好珍惜每一天，我覺得昨天的事都是過去式，那未來是未知的，只有今天才是真正擁有的，那也我們也不能驕傲我們要謙卑，因為今天的好與壞都是過程，變化都在轉角，祝大家能夠好好的，身心健康是最重要。」而她自己剛從美國參加完弟弟婚禮，期間也罹患A型流感，身體還沒完全康復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Melody出席時尚活動。（圖／記者孟育民攝）

▲Melody出席時尚活動。（圖／記者孟育民攝）

另外，小S因為過度哀傷《小姐不熙娣》請假半年，節目緊急找來吳姍儒代班，不過有許多網友推薦Melody，對此她說：「我有《熱吵店》嘛！然後我還有那個最近我在做Taiwan plus的訪談節目，時間有一點…，但不管誰代班都很好。」她也並未聽說製作單位有來邀約，不過認為吳姍儒非常適合。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

曹興誠喊告「小三合照是AI」謝寒冰：當庭比對會很有趣

推薦閱讀

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校

王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

陳曉前經紀人昔PO文掀揣測！　他酒後吐真言「婚後始終愛著那女孩」

陳曉前經紀人昔PO文掀揣測！　他酒後吐真言「婚後始終愛著那女孩」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 小S, 徐熙娣, 徐熙媛, Melody

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 港女星結婚前夕「曾罹胃癌未婚夫突住院」！　緊急開刀：世事難料
  2. 《無限挑戰》35歲瑜珈教練離世！　最後曬自拍照發文：Bye
  3. 「第一美胸」徐冬冬復合後高調放閃！　曬甜吻片喊：一起奮鬥享受
  4. 直擊／李浚赫記者會「突起身鞠躬」　變身迷弟告白他：可以多說一點嗎
  5. 「KOL界彭于晏」二度反控舊愛　不滿被指「劈腿且雙性戀」放話開告
  6. 《愛作歹》登上柏林影展！黃冠智演獄中同志情　范瑞君一夜未闔眼
  7. 白冰冰燒百萬提攜新人爆猛料　「很多新人都會被欺負」
  8. 小薰激情滾床薛仕凌「主動跨坐他身上」　鄭人碩看完沈默：我消化一下
  9. Melody談大S突哽咽哭了！　「要小S好好照顧自己」發聲：思念放心裡
  10. 阿BEN取出五顆膽結石悲催自己出院　老婆徐小可搬台中要他無處可跑

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366