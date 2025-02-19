Melody談大S突哽咽哭了！　「要小S好好照顧自己」發聲：思念放心裡

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）春節赴日旅遊期間，2日因患流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震撼各界。今（19日）Melody出席時尚活動，談及大S也忍不住哽咽，突眼眶泛淚停頓了幾秒，哀傷地說：「這件事真的讓人難過，希望徐媽媽、小S和家人都能好好照顧自己。」沒有多談最後一次見到大S的情況，表示會將思念放在心裡，。

▲Melody談到大S哭了。（圖／記者孟育民攝）

Melody過去和小S有私交，對於大S的離世，感嘆說：「人生真的非常長，尤其到了我們這個人生階段，要好好珍惜每一天，我覺得昨天的事都是過去式，那未來是未知的，只有今天才是真正擁有的，那也我們也不能驕傲我們要謙卑，因為今天的好與壞都是過程，變化都在轉角，祝大家能夠好好的，身心健康是最重要。」而她自己剛從美國參加完弟弟婚禮，期間也罹患A型流感，身體還沒完全康復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Melody出席時尚活動。（圖／記者孟育民攝）

另外，小S因為過度哀傷《小姐不熙娣》請假半年，節目緊急找來吳姍儒代班，不過有許多網友推薦Melody，對此她說：「我有《熱吵店》嘛！然後我還有那個最近我在做Taiwan plus的訪談節目，時間有一點…，但不管誰代班都很好。」她也並未聽說製作單位有來邀約，不過認為吳姍儒非常適合。