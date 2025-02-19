懷胎4個月「還穿得下小童泳裝」！蔡允潔上圍激增：590花得很值得

記者潘慧中／綜合報導

蔡允潔（蔡小潔）2022年5月結婚後，同年底生下女兒，兩年後又驚喜懷上二寶，喜獲各界祝福。近日格外引起討論的是，懷胎4個月的她竟然還穿得下小童泳裝，好身體在鏡頭前一覽無遺。

▲蔡允潔目前懷孕約4個月。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）



照片中，可以看到蔡允潔隨興紮起頭髮，身穿藍色、白色和桃紅色拼接而成的泳裝，綠色滾邊細節為整體增添亮點。她下半身搭配同款泳褲，展現出運動風的率性美感。

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▲蔡允潔還穿得下小童泳裝。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）



蔡允潔這次特地帶著小童泳裝飛去澳門，「想說來試試看」，原本以為懷孕4個月開始漲奶、肚子也逐漸變大，「不可能還穿得下吧」，結果居然還能穿，「這個590花得很值得！」

▲蔡允潔最近勤曬太陽補充維生素D3。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）



穿了泳裝的蔡允潔因為懷有身孕，所以單純在泳池邊泡水、曬太陽，「上次產檢的報告說我缺乏D3，我現在要趁好天氣！多多把自己帶出來曬太陽！」

蔡允潔臉書全文：

我帶著上次買的小童泳裝到澳門

想說來試試看！不可能4個月了不用縮小腹了也開始漲奶了！還穿得下吧？

真的還穿得下欸！這個590花得很值得

今天澳門的陽光很棒！！我也很小心，就是泡泡水，曬曬太陽

上次產檢的報告說我缺乏D3，我現在要趁好天氣！多多把自己帶出來曬太陽