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蘇慧倫挑戰超廣音域　認了：是情緒的奴隸

記者蔡琛儀／台北報導

蘇慧倫將推出新專輯《輕重Aftersun》，新歌〈就說給我聽〉是由告五人雲安為蘇慧倫量身打造，MV請來《影后》裡飾演經紀人壁虎的黃迪揚演出。

▲▼蘇慧倫，黃迪揚〈就說給我聽〉。（圖／相信音樂提供）

▲蘇慧倫新歌〈就說給我聽〉是告五人雲安打造。（圖／相信音樂提供）

蘇慧倫透露在新專輯收歌的時候，和告五人一起錄製節目《我們的歌》，主動和雲安邀歌，她說：「因為告五人很忙，也不確定他是否有空寫，過了一段時間才收到雲安的作品，但一收到、一聽完〈就說給我聽〉demo的時候就被觸動，這首歌的詞曲真的很動人，我在公司遇到他有跟他說『很棒』！」

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由於這首歌的音域很廣，雖然蘇慧倫很喜歡，也一度擔心自己表現不好，雖然感受到壓力、但也同時燃起了挑戰的企圖心，她說「我必須要很入戲，才能把歌曲裡想要呈現的情感、投射出來，歌曲裡面的呼吸也是很重要的表演！」蘇慧倫表示在錄唱〈就說給我聽〉中間休息的時候，不斷反覆著情感的凝聚與釋放，讓她也忍不住自嘲自己「真是情緒的奴隸呀。」

▲▼蘇慧倫，黃迪揚〈就說給我聽〉。（圖／相信音樂提供）

▲蘇慧倫找來黃迪揚出演〈就說給我聽〉MV。（圖／相信音樂提供）

而她和黃迪揚也是初次合作，蘇慧倫一見到黃迪揚忍不住想喊他一聲「壁虎」，黃迪揚很開心能出演蘇慧倫的MV，直說「受寵若驚」，他表示太太很喜歡蘇慧倫，因此時常在家聽到蘇慧倫的歌，就連三歲的女兒也都會唱她的歌，他說：「女兒第一首就聽妳的〈哭過的天空〉。」讓蘇慧倫笑問：「還是王菲的〈天空〉？」最後她直接清唱〈哭過的天空〉確認無誤。

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