鳳梨突收民事訴狀「老婆也要賠償」　一看內容傻眼：堪比玫瑰瞳鈴眼

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）在2024年2月迎娶女友歐菈，不時會在社群分享夫妻倆的生活日常。他18日透露自己收到一疊民事訴狀，連帶他老婆也被牽扯其中，但內容令人哭笑不得，他也直問「關我和我老婆什麼事」。

▲鳳梨透露自己和老婆莫名收到民事訴狀。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

鳳梨透露，他的老婆在前些日子收到法院通知，急忙跑來詢問他意見，當時他隨手將通知丟給公司法務處理，「畢竟本人常常在收到地檢署傳票，不然就是叫我去做筆錄、不然就是法院通知，本人早已習以為常，沒啥好大驚小怪。」然而，他18日再次收到厚厚一疊的民事訴狀時，才決定稍微看一下內容，結果讓他大吃一驚。

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▲鳳梨曬出起訴狀。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

鳳梨表示，訴狀內容長達五分之四都在描述原告及其先生的感情糾葛，情節堪比狗血劇《玫瑰瞳鈴眼》和《藍色蜘蛛網》，從相識、相戀、相知到心灰意冷、孤立無援，寫得如同小說情節一般，但鳳梨也疑惑反問：「你們感情糾葛到底關我跟我老婆什麼P事？」

更讓鳳梨傻眼的是，原告要求訴訟費用由原屋主、他的老婆以及他本人連帶負擔。鳳梨無奈地表示：「我就想問妳是吃到哪一批那麼純？」直言這是他遇過的奇葩案件中，能排上前三的怪事之一。