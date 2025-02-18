劉亞仁被控8罪「二審結果緩刑」！　當庭釋放…韓網傻眼

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員劉亞仁（本名嚴弘植）因涉及毒品施用及違反多項法律，在一審被判處有期徒刑1年並當庭收押。然而，韓國首爾高等法院於18日的二審中改判為1年有期徒刑、緩刑2年，並維持韓幣200萬元（約台幣5萬元）罰款，讓他得以當庭獲釋。

▲劉亞仁二審判緩刑，當庭釋放。（圖／翻攝自Instagram／hongsick）



首爾高等法院刑事第五部指出，考量劉亞仁在5個多月的拘押期間已有深刻反省，並承諾不再犯，且過去無類似前科，因此接受其刑罰過重的主張，撤銷一審判決，改判緩刑。然而，法院強調他利用制度漏洞，以他人名義非法獲取醫療用毒品，行為仍屬惡劣，應受到譴責。

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劉亞仁被控8項罪名，包括施用異丙酚（Propofol）、持有大麻、教唆他人吸食大麻、教唆銷毀證據、違反醫療法、詐欺、違反國民健康保險法及違反居民登記法等。

檢方指控劉亞仁在2020年9月至2022年3月間，共181次注射異丙酚，並於2021年5月至2023年8月間，使用他人名義非法取得安眠藥。此外，他被指控2023年1月在美國洛杉磯吸食大麻，並教唆一名知名YouTuber一同吸食，後因擔心罪行曝光，涉嫌指示銷毀證據。

法院最終認定，劉亞仁施用毒品及非法取得安眠藥的罪名成立，但認為檢方未能提供確鑿證據，無法證明他教唆他人吸食大麻及銷毀證據，因此在這兩項指控上判決無罪。南韓網友看了都說「大韓民國的法律就是如此，我看他兩年後就會出來說要以演技報答大家」、「吸了那麼多毒品結果是緩刑，呵呵」、「其實光看一審結果就能預想到了」、「大韓民國真的是垃圾國」、「瘋掉了吧」、「是有人當他背後的靠山嗎」。

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