小優亂傳緋聞遭吳宗憲火大解約！　事主胡瓜現身大氣回應

記者孟育民／台北報導

藝人小優去年負面新聞纏身，不但被拍到埋胸已婚男攝影師，兩人甚至一同返家，不過最後澄清僅是朋友，事後又遭控爆料大根「秘婚生子」，引起不少爭議。今（18）小優再次被閨密指控她大嘴爆料胡瓜跟藝人宋羽葤緋聞，因此遭到老闆吳宗憲解約，繼吳宗憲發聲證實後，稍早胡瓜本人也現身回應了。

▲胡瓜出席餐敘回應小優風波。（圖／讀者提供、翻攝自小優臉書）

胡瓜今出席媒體春酒餐敘，被問到小優對外爆料一事，語氣平和說：「小優有打來道歉，我說沒事啦，這種小事情介意什麼，我們這麼多大事要忙。」胡瓜坦言並不介意，也要小優不要那麼不穩定。

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▲胡瓜剛剛才接到小優電話。（圖／讀者提供）

事實上，小優傳出在外放話胡瓜跟宋羽葤緋聞，老闆吳宗憲聽聞此事後，加上先前小優多次爆出負面新聞，因此決定解約。對此，吳宗憲回應：「我已經好久沒有管理公司經紀部門的事情了。現在所有的事情都交給公司的經紀部門主管阿連處理。」

進一步詢問經紀人阿連，對方表示：「我們跟小優本來就一年合約而已，去年簽約，最近是跟小優說，我們走的路不一樣，也沒有要詆毀這個藝人，小優工作很認真，但這類新聞太多，就是和平結束合約關係，也沒有要斷人家的路，合則來不合就分沒關係。」證實已經跟小優分道揚鑣。

▲吳宗憲。（圖／資料照／記者周宸亘攝）