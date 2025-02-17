記者吳睿慈／台北報導

浪漫愛情劇《加州汽車旅館》由李世榮、羅人友主演，改編自作家沈允瑞的人氣小說《Home，Bitter Home》，隨著戲劇完結，兩位主演跨海接受訪問向台灣觀眾問候，劇裡羅人友飾演年輕時曾是120公斤大胖子，為此化上特殊妝。他表示吃飯與走路不太方便，由於特殊化妝很熱，即使天氣很冷一樣會流很多汗，但拍攝途中很難脫下來，並透露李世榮的暖行，在很熱的時候會為他搧風。

▲羅人友在劇中胖到120kg，必須頂特殊裝扮演戲。（圖／friDay影音提供）



李世榮、羅人友跨海受訪，男主角羅人友在劇中飾演年輕時曾是120公斤大胖子，為此畫上特殊化妝，由於休息時也要頂著大肚，沒辦法卸掉全部的負擔，再加上特殊妝很熱，即使天氣很冷還是會流很多汗，因此李世榮都會用扇子幫忙搧風降溫。

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李世榮暖心解釋：「就算室外氣溫已經零下了，他的臉上還是一直流汗，看起來真的很辛苦，因為很重，需要駝背，一定很難受，一整天都沒辦法好好吃飯，要持續拍攝，令人覺得很心疼。」展現出真心的憐惜之情。

▲羅人友化特殊妝，零下還是熱到冒汗，李世榮心疼旁邊搧風。（圖／friDay影音提供）



當被問到特殊化妝是否會影響演戲時，羅人友先是一派輕鬆地回答：「沒什麼差。」但他隨即幽默回答：「因為畫面上看起來比較大，所以我都會拍完就縮小一點，再拍，再縮小。」他接著轉頭問李世榮：「妳沒感受到吧？」沒想到李世榮當場以為是在說身高，讓他笑著解釋是在講體型，補充說明自己拍攝過程中「會慢慢地把裡面的東西減掉」，李世榮恍然大悟的反應笑翻眾人。

▲羅人友、李世榮跨海接受訪問。（圖／friDay影音提供）



最後羅人友在談到未來想挑戰的角色時坦言想拍拍看動作片，並做出真實自白：「我每次受訪 (被問到這題) 時，都說『我都可以』，想要盡量嘗試各種角色，但如果要選一種的話，我想要嘗試拍動作片。」friDay影音獨家浪漫獻禮《加州汽車旅館》溫馨完結，全套12集完整上架熱播中。