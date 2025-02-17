ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

羅人友胖到120kg模樣曝光！　零下還是熱到冒汗⋯李世榮心疼旁邊搧風

記者吳睿慈／台北報導

浪漫愛情劇《加州汽車旅館》由李世榮、羅人友主演，改編自作家沈允瑞的人氣小說《Home，Bitter Home》，隨著戲劇完結，兩位主演跨海接受訪問向台灣觀眾問候，劇裡羅人友飾演年輕時曾是120公斤大胖子，為此化上特殊妝。他表示吃飯與走路不太方便，由於特殊化妝很熱，即使天氣很冷一樣會流很多汗，但拍攝途中很難脫下來，並透露李世榮的暖行，在很熱的時候會為他搧風。

▲▼羅人友胖到120kg模樣曝光！　零下還是熱到冒汗⋯李世榮心疼旁邊搧風。（圖／friDay影音提供）

▲羅人友在劇中胖到120kg，必須頂特殊裝扮演戲。（圖／friDay影音提供）

李世榮、羅人友跨海受訪，男主角羅人友在劇中飾演年輕時曾是120公斤大胖子，為此畫上特殊化妝，由於休息時也要頂著大肚，沒辦法卸掉全部的負擔，再加上特殊妝很熱，即使天氣很冷還是會流很多汗，因此李世榮都會用扇子幫忙搧風降溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李世榮暖心解釋：「就算室外氣溫已經零下了，他的臉上還是一直流汗，看起來真的很辛苦，因為很重，需要駝背，一定很難受，一整天都沒辦法好好吃飯，要持續拍攝，令人覺得很心疼。」展現出真心的憐惜之情。

▲▼羅人友化特殊妝，零下還是熱到冒汗，李世榮心疼旁邊搧風。（圖／friDay影音提供）

▲羅人友化特殊妝，零下還是熱到冒汗，李世榮心疼旁邊搧風。（圖／friDay影音提供）

當被問到特殊化妝是否會影響演戲時，羅人友先是一派輕鬆地回答：「沒什麼差。」但他隨即幽默回答：「因為畫面上看起來比較大，所以我都會拍完就縮小一點，再拍，再縮小。」他接著轉頭問李世榮：「妳沒感受到吧？」沒想到李世榮當場以為是在說身高，讓他笑著解釋是在講體型，補充說明自己拍攝過程中「會慢慢地把裡面的東西減掉」，李世榮恍然大悟的反應笑翻眾人。

▲羅人友、李世榮跨海接受訪問。（圖／friDay影音提供）

▲羅人友、李世榮跨海接受訪問。（圖／friDay影音提供）

最後羅人友在談到未來想挑戰的角色時坦言想拍拍看動作片，並做出真實自白：「我每次受訪 (被問到這題) 時，都說『我都可以』，想要盡量嘗試各種角色，但如果要選一種的話，我想要嘗試拍動作片。」friDay影音獨家浪漫獻禮《加州汽車旅館》溫馨完結，全套12集完整上架熱播中。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

火爆嬤逆向撞等紅綠燈騎士！　見不讓竟連撞3次還嗆：找S？

推薦閱讀

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

小S再發聲！曬「三姊妹合影」思念大S　心碎喊：好想妳

小S再發聲！曬「三姊妹合影」思念大S　心碎喊：好想妳

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

15年《大叔》緣分！元斌「表情悲痛」現身殯儀館　痛別金賽綸

15年《大叔》緣分！元斌「表情悲痛」現身殯儀館　痛別金賽綸

金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

巨胸寫真女星不倫黨主席！醜聞害消失3月卻爆紅…寫真集賣到第一

巨胸寫真女星不倫黨主席！醜聞害消失3月卻爆紅…寫真集賣到第一

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

小S再發聲！曬「三姊妹合影」思念大S　心碎喊：好想妳

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

15年《大叔》緣分！元斌「表情悲痛」現身殯儀館　痛別金賽綸

金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

羅人友, 李世榮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 穿LV禮服「布料塞滿爆米花」！　艾瑪史東邊走紅毯邊吃
  2. 馬戲團家族第九代「超級小丑」將訪台！郵輪走高空鋼索創世界紀錄
  3. 孫生哭了！崩潰求媽媽「別再鬧了」畫面曝光　遭出征自責：撐不下去
  4. 打敗《懼裂》黛咪摩爾！25歲女星「演性工作者」奪英國奧斯卡影后
  5. 金賽綸陳屍家中「找不到遺書」！　警方曝調查進度：恐做極端選擇
  6. 韓男神胖到120kg模樣曝光！　零下還是熱到冒汗⋯李世榮心疼旁邊搧風
  7. 《報告班長》張立威告別式日期公布　家屬沉痛：共同送他最後一程
  8. 遭尪家暴折磨…她手刃親夫成經典！　「醬園弄殺夫案」搬上大銀幕
  9. 《美國隊長》一上映空降票房冠軍！　「破4807萬台幣」台灣開紅盤
  10. 清明掃墓意外收編小貓…男星一養才知「有先天性癲癇」：撿到家人

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366