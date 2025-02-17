直擊／吳卓源無辜當小三現身　曾動念引退：無意傷害人，不會再去公園

記者吳睿慈／台北報導

「鄉民老婆」吳卓源（Julia Wu）2024年4月捲入小三疑雲，她沈澱8個月的時間，17日首度面對媒體，帶著最新EP《brb》與小巡演「brb難得不插電小巡迴」，她有備而來，所有問題有問必答，事件發生後必不出門透過歌曲抒發心情，「我很抱歉，對於無意傷害的人我很抱歉，沒有人希望去經歷這些事，也沒有人想要這種事發生，人生就是遇到了，難免會有低潮起起伏伏，先讓自己整理好情緒。」

▲吳卓源表示自己無意傷害任何人。（圖／記者周宸亘攝）



吳卓源沈澱8個月，她17日首度與媒體見面，甫現身就表示「很開心可以見到大家，太久沒有面對這麼多的大家，還是會緊張」，昨晚緊張到失眠，對於捲入朱軒洋的感情，她回想當下心情：「我只有想說需要自己沈澱一下，那時候網路上面聲音偏大，我需要下線，我不想參加網路上的輿論，用我的步調，把時間留給音樂。」她用歌曲〈killing me slowly〉表達歉意，歌詞裡提到「sorry for everything」就是在向女方致歉。

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▲吳卓源私下有收到朱軒洋的道歉。（圖／記者周宸亘攝）



是否覺得被朱軒洋騙了？吳卓源婉轉回答：「因為他（朱軒洋）也有出來跟大家講，我沒有特別台他聊，感情太複雜，這是很私人的東西，他也道歉了，這件事過了就過了，不希望永遠活在過去，人要往前走。」而對於誤當小三一事，她承認「當下心情很複雜，感情不是簡單、黑白的事，事情已經發生了，沒辦法改變已經發生的事，我很抱歉很遺憾它發生了，沒有人會想遇到這樣的狀況，尤其是在這麼公開的視角下，我就是先管理好自己的心態，先把音樂做好，只剩下我在房間裡，就我跟我的琴獨處，把我想說的放在音樂裡，人生就是一場體驗，好的不好的都會來。」

▲吳卓源消失8個月首度現身。（圖／記者周宸亘攝）

吳卓源承認這段時間動念過「退出演藝圈」，她花時間與自己相處也向諮商師聊心，找回當初想要當歌手的初心，於是寫出EP《brb》，曾寫歌寫到哭出來，「〈眼淚〉就是一開始是我的視角，後來抽離成別的視角，寫到『讓我擦掉妳的眼淚』」。至於她在公園被拍到與朱軒洋約會，她正面回答：「以後公園就是say goodbye，河濱公園那邊也不會出入了，我們先把我的歌唱好，對得起還留在我身邊的粉絲們。」

▲吳卓源這段時間把心情轉換成音樂抒發。（圖／記者周宸亘攝）



吳卓源消失了8個月，廣告、商演全都停擺，是否損失慘重？她給予回應示「曾經擁有的機會，我都是抱著感恩的心出演，我不會看待這是損失，這是我人生要經歷的部分，我把它轉變成好的理念、更好的養分。」她也感謝家人的陪伴，「家人一直都在我旁邊，一直支持我他們很愛我，這種陪伴就很夠了」，至於下一段感情？她表示「現在對於感情沒有太多想法」，全心專注於巡演準備上，北、中、南三場完售，是否加場看公司決定。

▲吳卓源感謝歌迷還在她身邊陪伴。（圖／記者周宸亘攝）