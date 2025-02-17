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拍戲擦愛火…被爸媽「斷金援」逼分手　林逸欣聞張睿家結婚反應曝

記者黃庠棻／台北報導

演員張睿家與前女團成員黃安若在14日西洋情人節以「張先生、張太太」名義攜手在社群平台分享喜訊，寫道「6年前的0801決定了『我們』，今天的08:01分享了『我們』」這組數字代表著兩人的交往紀念日（8月1日），不僅別具意義，更傳遞滿滿幸福感。對此，男方的前緋聞女友林逸欣出席活動時，也做出回應。

▲張睿家、黃安若婚紗照。（圖／LinLi Boutique提供）

▲張睿家、黃安若公開婚紗照。（圖／LinLi Boutique提供）

據了解，林逸欣與張睿家在2009年演出電視劇《夏天協奏曲》擦出愛火，只不過當時她才剛出道，父母認為她一踏入演藝圈就學壞，堅持要求雙方分手。她曾在訪問中提到「爸媽要我當場做選擇，甚至威脅要沒收我的信用卡、斷了金援，逼我當著他們的面刪除手機裡的號碼。」她忍痛刪除了男方的聯絡方式，這段感情最後無疾而終。

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▲▼林俊逸、林逸欣、黃瀞怡（小薰）《腦內失控的iTunes》媒體餐敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲林逸欣曾與張睿家傳出緋聞。（圖／記者周宸亘攝）

後續，林逸欣2021年在社群網站上宣布與交往7年的科技業圈外男友Tony即將結婚，兩人還分享一系列甜蜜婚紗照，後來在2022年的7月已低調登記結婚；而張睿家則是與在一起13年的黃安若於2019年就結婚，如今兩人都有找到好的歸宿。

▲▼林俊逸、林逸欣、黃瀞怡（小薰）《腦內失控的iTunes》媒體餐敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲林逸欣曾與張睿家傳出緋聞。（圖／記者周宸亘攝）

對此，林逸欣今（17）日出席活動時，也被問及張睿家結婚的事情，她露出尷尬微笑，表示自己有看到對方宣布好消息的新聞，雙方已經很久沒有聯絡，直呼「以前合作過，後來都沒有見到，也沒有聯繫了」一旁的小薰、林俊逸等人聽了一頭霧水，不知為何張睿家的婚訊要問林逸欣，讓林逸欣更尷尬，表示「沒關係，我知道就好。」

▲張睿家、黃安若婚紗照。（圖／LinLi Boutique提供）

▲張睿家、黃安若公開婚紗照。（圖／LinLi Boutique提供）

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