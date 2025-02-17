汪小菲與妻子現身寺廟被目擊！　陸網秒認出「北京求子聖地」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸餐飲名人汪小菲得知前妻大S噩耗後火速抵台，被捕捉到淋雨漫步街頭、跪地一連串舉動引發議論，後來與母親張蘭抖音帳號遭封禁，已經低調離台。他與妻子馬筱梅（Mandy）被目擊過情人節，又被發現小倆口現身紅螺寺，該處是求子聖地格外引發矚目。

▲汪小菲與妻子現身北京紅螺寺，引發陸網關注。（圖／翻攝自微博）

目擊網友透露，朋友在北京紅螺寺見到汪小菲與妻子馬筱梅在祈福。照片中，夫妻倆站在路邊的攤位前，似乎正在購買或觀看販售的商品，攤位掛著紅邊黃色布條寫著「糖炒栗子」、「爆米花」，顯示是一處售賣傳統小吃的攤位，接著也去購買寺廟的護身符周邊。有網友質疑照片是舊照，PO文網友強調不敢造假，然而原始發文目前已經搜尋不到。

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▲陸網瘋傳PO照網友發文，聲稱目擊照是近日拍攝。（圖／翻攝自微博）

此外，北京紅螺寺是建於東晉咸康四年（西元338年）的古寺，該處不僅是佛教聖地，因為一直以求子、祈求姻緣聞名，是許多遊客必定造訪的景點。儘管汪小菲因封號已經低調許多，造訪紅螺寺仍成為陸網討論話題，也引來留言「這是去求子嗎」、「戲裡戲外分得真清啊，10天前是工作，10天後是生活」。

▲紅螺寺是知名求子、祈求姻緣的聖地。（圖／翻攝自微博）