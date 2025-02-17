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當「婁峻碩、焦凡凡婚禮」伴郎　派偉俊曝私下交情：稱兄道弟的關係

記者劉宜庭／綜合報導

創作歌手派偉俊因為與婁峻碩合作音樂成為好友，昨（16日）擔任婚禮伴郎，除了分享與婁峻碩、焦凡凡私下交情，也感性送上祝福：「祝福你們的婚姻生活既平凡又幸福，未來的每一天都像今天一樣彼此珍惜，彼此相愛！」

派偉俊回憶，自己最早在2014年因觀看IO樂團演唱會而認識婁峻碩，當時對方作為代班貝斯手演出，真正開始交流則是2019年一場籃球比賽，當時他對婁峻碩的印象是「饒舌歌手，哎呦好像還蠻會寫歌的喔」，沒想到日後兩人竟發展出稱兄道弟的深厚友情。

▲派偉俊分享當伴郎感想。（圖／翻攝自派偉俊IG）

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▲派偉俊分享當伴郎感想。（圖／翻攝自派偉俊IG）

隨著音樂上的合作越來越多，兩人也發現個性上有許多相似之處，派偉俊笑說尤其都屬於「都蠻囉嗦的」，自從攜手製作婁峻碩的第一首歌曲《Playlist》後，竟已不知不覺完成超過20首歌曲，友情也更加緊密。

談到婁峻碩的人格特質，派偉俊坦言，對方不僅是優秀的音樂夥伴，更是在低潮時第一個會想到的傾訴對象，「平常不用多說什麼，但需要的時候你知道他會在，他就是這種人。」

至於焦凡凡，派偉俊則是形容「善良真誠、幽默大方」，是個擁有許多美好特質的人。他也感性表示：「現在的她就是最好的版本了，能夠成為婁峻碩生命中不可或缺的一部分，也是因為凡凡就是這麼棒的一個人。」能夠見證兩人步入婚姻，讓他深感感動，也感謝能受邀擔任伴郎，見證這個幸福時刻。

▲派偉俊分享當伴郎感想。（圖／翻攝自派偉俊IG）

▲派偉俊分享當伴郎感想。（圖／翻攝自派偉俊IG）

【派偉俊全文】

開心可以參與這個重要的時刻

第一次知道婁峻碩是2014我去看IO樂團演唱會，他在上面代班當Bass手，但一直到2019年，我們在一場籃球比賽上遇到，那時候對他的印象就是饒舌歌手，哎呦好像還蠻會寫歌的喔，當下完全沒想到以後會變成這種稱兄道弟的關係。

但緣分很奇妙，後來我們一起做音樂，在幫他製作第一首歌Playlist的時候，我就發現我們在個性上有很多共同點，其中之一就是都蠻囉嗦的。後來就越走越近，到現在莫名其妙也一起做了20幾首歌。
相處得越多，就越覺得這個人值得深交，就算已經行程滿檔超爆忙了，他還是會撥時間出來，很認真的給你鼓勵跟建議，無論在工作或生活上，他都是很好的夥伴，如果說遇到低潮會找誰聊聊，我第一個想到的絕對是婁峻碩，平常不用多說什麼，但需要的時候你知道他會在，他就是這種人。

凡凡的話就更不用說了，我以前真的沒想過有人可以貼心到這種地步，對任何人都是善良真誠，同時又幽默大方，太多美好的特質在她身上了，就像她說的，現在的她就是最好的版本了，能夠成為婁峻碩生命中不可或缺的一部分，也是因為凡凡就是這麼棒的一個人，看著你們一路走到今天，真的非常感動。

感謝你們邀請我當伴郎，讓我可以沾沾你們的喜氣，祝福你們的婚姻生活既平凡又幸福，未來的每一天都像今天一樣彼此珍惜，彼此相愛！恭喜你們！

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派偉俊, 婁峻碩, 焦凡凡

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