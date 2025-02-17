《外傷重症中心》秋英宇一家顏值逆天！187cm帥弟為他改名車廷宇

▲《外傷重症中心》秋英宇（右）一家顏值逆天！187cm帥弟為他改名車廷宇。（圖／翻攝IG@cu.young、@chajjw）

記者王威智／綜合報導

Netflix醫療劇《外傷重症中心》強勢登場，熱度一路狂飆，直接在部分市場超車《魷魚遊戲2》，成為近期最夯的「熱血醫生劇」！根據Netflix官方數據，該劇上線後連續數週穩坐非英語劇集排行榜，累計觀看時數突破上億小時，讓全球觀眾瘋狂陷入醫療劇魅力。

這部爆款劇捧紅了不少演員，其中最受關注的，非秋英宇（又譯秋泳愚）莫屬！這位韓國新生代演員憑藉精湛演技與186公分的模特兒級外型，瞬間攻佔話題榜。他不僅在韓國擁有高人氣，也迅速打入國際市場，許多海外媒體更狂讚他是「下一位韓劇新星」，甚至被封為「禁慾系制服男神」，與宋江、安孝燮等人氣男神相提並論。

講到帥氣基因，秋英宇可不是單打獨鬥，他的家族背景更是強大！他的父親是90年代與車勝元齊名的頂級名模秋成日，母親姜成真同樣活躍於時尚圈。不僅如此，他的弟弟原名秋廷宇，因與哥哥名字相似，為避免混淆，改名為「車廷宇」，同樣遺傳了家族的強大DNA，擁有187公分的高挑身材與俊朗外貌，已悄悄踏入演藝圈。據悉，車廷宇曾在古裝劇《玉氏夫人傳》中驚喜客串，甚至在某些場景中擔任哥哥的替身，兄弟倆的同框畫面再次被翻出讓粉絲嗨翻，更笑稱：「這家基因太犯規了吧！」

秋英宇的弟弟車廷宇：

在這樣的時尚家庭影響下，秋英宇不只身材比例優越，還擁有獨特的穿搭品味，近來更成為時尚品牌的寵兒，頻繁出席各大時裝週，穩穩站上潮流一線。與劇中嚴謹的醫師形象不同，秋英宇私下的穿搭風格超有個性，尤其熱愛西裝造型，展現成熟穩重的紳士魅力。他的Instagram上時常出現灰色系休閒服或筆挺西裝的造型，還有他獨特的招牌拍照手勢，讓粉絲們爭相模仿，成為「時尚ICON」。

《外傷重症中心》的成功讓秋英宇的戲約爆增，據韓媒報導，他已經接到多部新劇邀請，其中包含一部浪漫愛情劇，讓粉絲期待值爆表。網友們紛紛敲碗，希望他能與韓韶禧、金多美等人氣女星合作，展現不一樣的魅力。而秋家兄弟的演藝發展也備受矚目，未來是否能看到「秋氏兄弟檔」一起飆戲，讓人拭目以待！