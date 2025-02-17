ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《外傷重症中心》秋英宇一家顏值逆天！187cm帥弟為他改名車廷宇

▲▼ 。（圖／翻攝IG@cu.young、@chajjw）

▲《外傷重症中心》秋英宇（右）一家顏值逆天！187cm帥弟為他改名車廷宇。（圖／翻攝IG@cu.young、@chajjw）

記者王威智／綜合報導

Netflix醫療劇《外傷重症中心》強勢登場，熱度一路狂飆，直接在部分市場超車《魷魚遊戲2》，成為近期最夯的「熱血醫生劇」！根據Netflix官方數據，該劇上線後連續數週穩坐非英語劇集排行榜，累計觀看時數突破上億小時，讓全球觀眾瘋狂陷入醫療劇魅力。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

추영우（@cu.young）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

這部爆款劇捧紅了不少演員，其中最受關注的，非秋英宇（又譯秋泳愚）莫屬！這位韓國新生代演員憑藉精湛演技與186公分的模特兒級外型，瞬間攻佔話題榜。他不僅在韓國擁有高人氣，也迅速打入國際市場，許多海外媒體更狂讚他是「下一位韓劇新星」，甚至被封為「禁慾系制服男神」，與宋江、安孝燮等人氣男神相提並論。

講到帥氣基因，秋英宇可不是單打獨鬥，他的家族背景更是強大！他的父親是90年代與車勝元齊名的頂級名模秋成日，母親姜成真同樣活躍於時尚圈。不僅如此，他的弟弟原名秋廷宇，因與哥哥名字相似，為避免混淆，改名為「車廷宇」，同樣遺傳了家族的強大DNA，擁有187公分的高挑身材與俊朗外貌，已悄悄踏入演藝圈。據悉，車廷宇曾在古裝劇《玉氏夫人傳》中驚喜客串，甚至在某些場景中擔任哥哥的替身，兄弟倆的同框畫面再次被翻出讓粉絲嗨翻，更笑稱：「這家基因太犯規了吧！」

秋英宇的弟弟車廷宇：

在這樣的時尚家庭影響下，秋英宇不只身材比例優越，還擁有獨特的穿搭品味，近來更成為時尚品牌的寵兒，頻繁出席各大時裝週，穩穩站上潮流一線。與劇中嚴謹的醫師形象不同，秋英宇私下的穿搭風格超有個性，尤其熱愛西裝造型，展現成熟穩重的紳士魅力。他的Instagram上時常出現灰色系休閒服或筆挺西裝的造型，還有他獨特的招牌拍照手勢，讓粉絲們爭相模仿，成為「時尚ICON」。

《外傷重症中心》的成功讓秋英宇的戲約爆增，據韓媒報導，他已經接到多部新劇邀請，其中包含一部浪漫愛情劇，讓粉絲期待值爆表。網友們紛紛敲碗，希望他能與韓韶禧、金多美等人氣女星合作，展現不一樣的魅力。而秋家兄弟的演藝發展也備受矚目，未來是否能看到「秋氏兄弟檔」一起飆戲，讓人拭目以待！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女友要求要吃「很多冬粉」她看完便當菜...下秒男友直接睡沙發

推薦閱讀

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

唐綺陽運勢／射手「小心太濫情」水瓶感情停滯 牡羊靠一招吸引桃花

唐綺陽運勢／射手「小心太濫情」水瓶感情停滯 牡羊靠一招吸引桃花

鍾明軒宣布「提前解約」經紀公司！　「有沒有收中國錢」親回4字

鍾明軒宣布「提前解約」經紀公司！　「有沒有收中國錢」親回4字

金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」

金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

唐綺陽運勢／射手「小心太濫情」水瓶感情停滯 牡羊靠一招吸引桃花

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Netflix, 韓劇, 男神, 時尚, 兄弟檔, 秋英宇, 車廷宇, 外傷重症中心

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王仁甫、季芹夫妻飛日本挑戰！　正式達成喜宣布「多了一個新身分」
  2. 巨胸寫真女星不倫黨主席！醜聞害消失3月卻爆紅…寫真集賣到第一
  3. 當「婁峻碩、焦凡凡婚禮」伴郎　派偉俊曝私下交情：稱兄道弟的關係
  4. 姚黛瑋裸背「曬驚悚瘀血痕」！　自爆陰陽失調：被摧殘成這樣
  5. 侯怡君手撕小三…入戲太深「楚宣全身傷」驚動高層　民視回應了！
  6. 薔薔放閃高壯男！極光下收紅玫瑰「甜蜜親吻」　背後環抱藏不住笑意
  7. 金信英「友人跟虛擬偶像PLAVE合照」：看得好氣欸　粉絲罵爆：超沒禮貌
  8. 《外傷重症中心》秋英宇一家顏值逆天！187cm帥弟為他改名車廷宇
  9. S媽陷喪女之痛！換大頭照「倒臥白雕像」留言吐心聲…盼親友幫1事
  10. 劉書宏認了想追安心亞！大方告白「媽幫牽線」　當面問：能生幾個小孩

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366