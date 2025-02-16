李多慧雪地穿上迷你裙「解放黑絲襪」　下秒彎腰好身材全洩！

記者顧齊祐／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年多，憑藉甜美笑容及迷人舞姿擄獲台灣粉絲的心，從樂天桃猿轉隊至味全龍之後，人氣更上層樓。經常透過社群平台與粉絲互動的她，近日曬出了一組穿著黑絲襪在北海道玩雪的美照，火辣模樣瞬間引發網友暴動。

▲李多慧曬出一系列在北海道旅遊的辣照。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



李多慧昨（15）日在Instagram分享了一系列在北海道旅遊的美照，畫面中她蹲在街頭的雪地上，披著一頭亮麗的長捲髮，身穿全黑洋裝，並搭配上紅色手套，畫面十分迷人，而她的下身更是搭配上了性感黑絲襪，讓網友看了鼻血直流。

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▲李多慧搭配性感黑絲襪，蹲坐在街頭的雪地上。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



另一張照片，李多慧換上了灰色高領針織毛衣與短裙，露出了纖細的小蠻腰，下身同樣搭配著黑絲襪，貼身的布料也展現她凹凸有致的好身材，畫面十分性感。接著她也轉過身來，彎下腰，展現她完美的身材曲線，令粉絲大飽眼福。

▲李多慧換上毛衣與短裙，露出纖細小蠻腰。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



這組美照一經曝光，立刻吸引了大批網友留言狂讚，並留言表示「果然美女是沒有冬天的」、「雪地裡的公主」、「妳都沒有超過膝蓋的褲or裙嗎」、「是可以完美駕馭各種色系的小仙女」、「公主腿都不會冷的」、「長腿黑絲襪美女太美了」。

▲李多慧彎下腰展現完美身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）