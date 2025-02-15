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快訊／Rain高雄默哀10秒大S　「哀痛具俊曄喪妻」：過世的是我大嫂

記者吳睿慈／高雄報導

韓流天王Rain睽違9年返台舉辦專場活動，15日帶來《Still Raining亞洲巡迴演唱會》在高雄流行音樂中心開唱，近5千觀眾同歡。演唱會尾聲，他突然正色並衣服穿上，表情沈重地說：「我最親愛的前輩俊曄哥哥，他是KPOP非常尊敬的一位，大家都很惋惜，過世的是我的大嫂，雖然我沒有見過她，但因為我是後輩，都來到了這裡（高雄），我認為在這裡默哀是最好的選擇，我們可以一起默哀10秒嗎？」全場沈默為大S哀悼。

▲▼ 快訊／Rain高雄默哀10秒大S　「不捨具俊曄喪妻」：過世的是我大嫂。（圖／讀者提供）

▲Rain在演唱會尾聲透露自己很心疼具俊曄喪妻，希望具俊曄節哀。（圖／讀者提供）

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Rain於15日在高雄開唱，只是演唱會接近尾聲時，他突然表情嚴肅，談起前輩具俊曄喪妻的哀痛心情，「我很想跟大家說這句話，我最親愛的具俊曄哥哥，我真的很惋惜，他在全韓國KPOP是令人非常尊敬的一位，大家都很惋惜，所以我們一起可以一起為她（大S）哀悼嗎？」他提到大S，「過世的是我大嫂，雖然我沒有見過她，但因為我是後輩，既然都來到了這裡（高雄），我認為在這裡默哀是最大的選擇，我們可以一起默哀10秒嗎？」

▲▼Rain表情凝重哀悼大S。（圖／讀者提供）

▲▼Rain表情凝重哀悼大S。（圖／讀者提供）

▲▼ 快訊／Rain高雄默哀10秒大S　「哀痛具俊曄喪妻」：過世的是我大嫂。（圖／讀者提供）

Rain接著說，「就像我剛剛說過的，具俊曄是我非常尊敬的前輩，而我身為後輩，來到這裡了，雖然無法親自見他，但也想在遠遠的地方為他祈禱，這是我該做的事，請你們為具俊曄哥哥應援、支持他，他是最棒的前輩，很正直又善良的人，真的很謝謝大家，謝謝我愛你。」不捨具俊曄這幾日喪妻之苦。

《Still Raining亞洲巡迴演唱會》演唱會歌單精彩，Rain從嗨歌〈GANG〉、〈It’s Raining〉、〈躲避太陽的方法〉唱起，再到抒情歌〈Only You〉、〈Handshakes〉、〈Familiar Face〉，裸著上半身帥氣登場，全場瞬間冒出尖叫聲，只是他想要觀眾更大聲的回應，在唱到第四首時突然切歌，他炒熱氣氛大喊「不是跟我約定好了嗎，你們真的要這麼安靜嗎？」看到台下給予熱烈反應，他才繼續表演。

▲▼Rain。（圖／大步整合行銷提供）

▲▼Rain於15日在高雄開唱。（圖／大步整合行銷提供）

▲▼Rain於15日在高雄開唱。（圖／大步整合行銷提供）

唱到〈江南STYLE〉時，Rain希望台上、台下可以同歡，於是事先叮嚀：「大家要跳起來喔，如果沒有跳的話，我會切歌，立刻搭飛機回去喔，我不是開玩笑的，我有在看喔，不跳的話，我會回家！」他語氣霸氣地警告：「不要再拍影片了啦，你們是來玩的啊，如果來玩就要好好玩對吧？」全場氣氛超熱烈。而他特地在演唱會尾聲哀悼大S，展現與具俊曄深厚的兄弟情誼，讓歌迷跟著鼻酸「他們感情是真的好」、「覺得好不捨」。

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